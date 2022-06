Van der Vaart: ‘Je ergert je dood aan hem, maar ik houd wel van hem'

Donderdag, 9 juni 2022 om 13:54 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:54

Rafael van der Vaart is in de basis aanhanger van de speler Noa Lang. De analist liet na afloop van de gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal op bezoek bij Wales (1-2) tegenover de NOS weten dat hij ook begrijpt dat mensen zich ergeren aan de houding van de 22-jarige buitenspeler van Club Brugge. “Hij heeft een grote mond, maar ik houd wel van spelers waar een beetje een randje aan zit”, aldus Van der Vaart.

Lang deed woensdagavond negentig minuten mee met Oranje, dat door een zege in en tegen Wales de leiding behoudt in zijn groep in de Nations League. Van der Vaart was redelijk te spreken over het ‘actieve’ spel van de voormalig Ajacied, al ziet hij hem de volgende wedstrijd liever niet zoveel uitzakken naar het middenveld. “Ik had hem iets meer in de één-tegen-één willen zien zodat hij gevaarlijker kon worden met bijvoorbeeld een schot. Voor de rest vond ik hem heel actief. Hij straalt wel wat uit, ik houd daar wel van.” Pierre van Hooijdonk zag Lang wisselend presteren tegen Wales. "In de eerste helft was hij nog wat ongelukkig aan de bal, maar in de tweede helft was hij echt vast", aldus de oud-spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De uitgesproken Lang vestigde onlangs de spotlights op zich met een zeer openhartig 'afscheidsinterview' dat hij gaf aan Het Laatste Nieuws. De viervoudig international gaf onder meer aan dat hij ‘het Belgisch voetbal heet heeft gemaakt’ en dat 'België hem gaat missen als hij vertrokken is'. Van der Vaart kan zich enigszins vinden in de irritatie van sommigen over Lang, maar geeft direct aan ook wel een zwak voor de voetballer te hebben. “Het is een speler aan wie je je dood gaat ergeren, omdat hij een grote mond heeft en heel overtuigd is van zichzelf. Hij legt zichzelf die druk ook op om het iedere wedstrijd weer te laten zien, maar ik houd wel van spelers waar een beetje een randje aan zit."

Zelf is Lang tevreden over zijn vertoonde spel bij Oranje. “Ik heb keihard gewerkt en veel meters gemaakt”, aldus de aanvaller tegenover de NOS “Ik denk dat ik ook wel balvast was. Ik probeerde vooruit te voetballen. Af en toe ging dat lastig. Het kan altijd beter, maar ik kijk niet ontevreden terug op mijn eigen prestatie." De international van Oranje ging daarnaast kort in op de woorden van Van der Vaart. Hij beaamde dat hij zichzelf elke wedstrijd druk op legt. “Natuurlijk, ik vind dat het zo hoort.” Lang wist ondanks zijn dreiging niet tot scoren te komen tegen Wales en wacht nog altijd op zijn eerste treffer namens het Nederlands elftal.