Noa Lang reageert op inmiddels befaamd interview: ‘Weet u wat het is?’

Donderdag, 9 juni 2022 om 12:21 • Tom Rofekamp

Noa Lang heeft voor het eerst gereageerd op de commotie rondom zijn afscheidsinterview bij Club Brugge. In Het Laatste Nieuws meende de 22-jarige aanvaller 'het Belgisch voetbal heet te hebben gemaakt', welke opmerking hem op tal van negatieve reacties vanuit de voetbalwereld kwam te staan. Lang heeft een broertje dood aan commentaar en diagnosticeert zelfs een dieper sentiment bij zij die dat geven.

Wanneer Lang na afloop van het gewonnen Nations League-duel van Nederland met Wales (1-2) - wordt gevraagd naar het veelbesproken interview, breekt er een lach door op zijn gezicht. "Weet u wat het is", begint hij. "Ik zou niet mezelf mogen zijn. Ik geef zo'n interview natuurlijk gewoon ook met een knipoog. Het is hoe ik ben. Noa Lang geeft een interview, dus dan krijg je Noa Lang. En ik weet zeker dat veel mensen stiekem diep van binnen van zo'n interview genieten. Ik zeg gewoon wat ik denk, je mag het of je mag het niet. Ik ben ook gewoon een beetje een entertainer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noa Lang: waarom het ‘enfant terrible’ nu echt klaar is voor de Italiaanse top

Lees artikel

"Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt", luidde de conclusie van Lang n Het Laatste Nieuws over zijn tijd bij Club Brugge, waaraan na twee seizoenen nagenoeg zeker een eind lijkt te komen. "Kinderen van zes à zeven jaar kennen Club Brugge nu. In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Dat was voor ik bij Club speelde niet zo. "Geloof mij nou maar: België gaat mij missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven."

Lang, die volgens Italiaanse media al nagenoeg rond is met AC Milan over een transfer, sloot zijn laatste seizoen in dienst van Blauw-Zwart af met 9 treffers, 15 assists én het landskampioenschap van België. Of zijn vervolgbestemming Milaan wordt of niet, de viervoudig Oranje-international zegt in ieder geval naar een 'hele mooie, grote club' te willen. "Een die Champions League speelt en de top aantikt. Naar Real Madrid hoef ik niet meteen te gaan, die stap is ontiegelijk groot. Ik wil eerst elders goed presteren om dan als een grote jongen bij de absolute wereldtop te tekenen. Daar ga ik geraken, daar ben ik van overtuigd."