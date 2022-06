Peter Bosz stunt en haalt kind van de club na vijf jaar terug naar Lyon

Donderdag, 9 juni 2022 om 10:43 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 10:55

Olympique Lyon heeft de terugkeer van Alexandre Lacazette bekendgemaakt via de officiële kanalen. De 31-jarige Fransman komt transfervrij over van Arsenal en tekent een contract dat hem tot 2025 aan het team van trainer Peter Bosz verbindt. Met de overgang keert Lacazette na vijf seizoenen terug bij de club waar hij in zijn eerste periode veel successen kende.

Een hereniging tussen Lacazette en Lyon hing al langere tijd in de lucht na eerder geflirt tussen speler als clubleiding. Vorige week meldde L’Équipe al dat een transfer niet lang op zich zou wachten en exact een week later maken de Fransen de terugkeer van hun voormalig topscorer wereldkundig. De Fransman was in zijn eerste periode bij Lyon goed voor maar liefst 129 doelpunten in 175 officiële wedstrijden en werd in het seizoen 2014/15 zelfs topscorer van de Ligue 1 door in 33 competitiewedstrijden 27 doelpunten te maken.

Lyon waagde in de winterse transferperiode al een poging om Lacazette in te lijven, maar de Fransman gaf toen aan niet naar een club te willen vertrekken die geen Europees voetbal speelt. Die eis heeft de zestienvoudig international klaarblijkelijk laten vallen. Lyon eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Ligue 1 en speelt daardoor komend seizoen geen Europees voetbal. Afgelopen seizoen acteerde de ploeg van Bosz wel op het Europese podium. Lyon sloot als nummer één de groepsfase van de Europa League af, maar moest uiteindelijk in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in West Ham United (1-1, 3-0).

Met de terugkeer naar Frankrijk trekt Lacazette na vijf seizoenen de deur bij Arsenal achter zich dicht. In Engeland veroverde de Fransman in 2020 de FA Cup, maar wist hij zelf nooit echt volledig de hoge verwachtingen waar te maken. Lacazette maakte het afgelopen seizoen vier doelpunten in dertig competitiewedstrijden en maakte in totaal 71 doelpunten in 206 officiële wedstrijden voor the Gunners.

Bosz zal ongetwijfeld weten wie Lacazette is, daar de twee elkaar in een eerder stadium van hun carrière zijn tegengekomen. De twee troffen elkaar in 2017 toen Bosz met zijn toenmalige werkgever Ajax Lyon lootte in de halve finale van de Europa League. De Amsterdammers bekerden over twee wedstrijde door, ondanks twee doelpunten van Lacazette. De goalgetter was dat seizoen sowieso goed op dreef door 37 keer het net te vinden in 45 officiële wedstrijden voor Lyon.