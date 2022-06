Strijd barst los: Manchester United brengt eerste bod uit op Frenkie de Jong

Donderdag, 9 juni 2022 om 09:31 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 09:49

Manchester United heeft een eerste bod uitgebracht op Frenkie de Jong. De Engelsen hebben volgens Marca een bedrag van zestig miljoen voorgesteld, dat door bonussen kan oplopen tot tachtig miljoen euro. De Jong heeft zelf meermaals aangegeven nog vele jaren in Barcelona te willen voetballen, maar zou volgens de Spaanse krant van trainer Erik ten Hag te horen hebben gekregen dat hij een belangrijke rol krijgt wanneer hij besluit een overstap te maken naar Manchester.

De toekomst van De Jong bij Barcelona lijkt met de dag onzekerder te worden. Waar de Nederlander vaak aan heeft gegeven niet weg te willen uit Barcelona, lijken de Spanjaarden open te staan voor een vertrek. Trainer Xavi heeft vaak uitgesproken dat hij tevreden is over De Jong, maar zou om financiële redenen wellicht toch afscheid van hem moeten nemen. De voormalig Ajacied verdient veel geld bij Barcelona, dat met zijn vertrek veel ruimte vrij kan maken in het salarishuis. De Jong drukt met zijn jaarsalaris van naar verluidt twaalf miljoen euro flink op de begroting.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Marca zijn er ook twee sportieve redenen die een vertrek van De Jong naar United kunnen bespoedigen. Zo krijgt hij bij United dezelfde rol als bij het Nederlands elftal, een rol die hem naar eigen zeggen goed ligt en waar hij zich prettig in voelt. Daarnaast is Sergio Busquets bij Barcelona een concurrent voor De Jong, die hij er volgens het dagblad voorlopig niet uitspeelt. Xavi heeft enorm veel vertrouwen in Busquets en ziet in de Spanjaard nog steeds een belangrijke kracht in het Barcelona van de toekomst.

Mundo Deportivo meldt donderdag dat Ali Dursun volgende week een bezoek brengt aan Barcelona. De zaakwaarnemer van De Jong zal dan in gesprek gaan met de club om te kijken waar de toekomst van de lichtvoetige middenvelder ligt. De Spaanse krant meldt verder dat Xavi bereid is om De Jong te laten gaan, mits hij een waardige opvolger krijgt. Bernardo Silva van Manchester City wordt genoemd als mogelijk opvolger. De transfersom van zestig miljoen euro exclusief variabele bonussen van twintig miljoen komen dicht bij de transfersom van 75 miljoen euro die Barcelona in 2019 aan Ajax betaalde. De Catalanen willen minimaal het aankoopbedrag terugzien.