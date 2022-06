Weghorst krijgt valse sneer uitgedeeld van Welshe teamgenoot bij treffer

Donderdag, 9 juni 2022 om 09:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:01

Heel Wales baalde van de late treffer van Wout Weghorst in het Nations League-duel met Nederland, maar Connor Roberts in het speciaal. De teamgenoot van Weghorst bij Burnley liep na de beslissende 1-2 geagiteerd naar de spits toe om hem vervolgens een fikse sneer uit te delen. Roberts beet Weghorst toe dergelijke goals niet voor Burnley te hebben gemaakt, impliciet doelend op het feit dat dat mogelijk degradatie uit de Premier League had kunnen voorkomen.

Het Nederlands elftal leek woensdag in blessuretijd een 1-0 voorsprong te verspelen, toen Hans Hateboer in blessuretijd uitgleed en Rhys Norrington-Davies de 1-1 binnenkopte. Luttele momenten later zorgden een snoekduik en een daaropvolgende kopbal van Weghorst echter toch nog voor de zege. Roberts ontstak in woede en liep naar zijn collega bij Burnley toe. "Waarom doe je dat niet bij Burnley?", kreeg Weghorst naar zich toe. "Dit gaat niet over Burnley, hou je kop", snauwde Weghorst terug.

Burnley degradeerde afgelopen seizoen na zes jaar op het hoogste niveau naar de Championship. Weghorst, die in de winter overkwam van VfL Wolfsburg, kwam in de twintig duels die hij speelde slechts tot twee treffers. De dertienvoudig international (drie goals) verloor in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zijn basisplaats en kon zijn ploeg daarin ook als invaller niet meer helpen aan een doelpunt. Afgelopen week erkende Weghorst in gesprek met Voetbal International dat hij bij zijn komst afgesproken had niet in de Championship te hoeven spelen en daarom al dan niet op huurbasis zal vertrekken. Het zou reden kunnen zijn voor het wrok van Roberts.

In de Engelse en Turkse media doken verhalen op over een tijdelijke overstap naar Besiktas; verhalen die Weghorst bevestigde noch ontkrachtte. "Niet alles geloven wat er in de media staat", zei de 29-jarige spits afgelopen week. "Er wordt de indruk gewekt dat ik al in Turkije zit. Er is belangstelling uit Duitsland, Turkije en van een aantal Engelse clubs uit de Premier League. Maar eerst ga ik me hier op Oranje focussen en zo goed mogelijk presteren. Dan gaan we met Burnley in gesprek over hoe het nu verder gaat."