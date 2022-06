Eerste stap lijkt gezet: Malacia bracht al bezoek aan belangrijke gegadigde

Donderdag, 9 juni 2022

De eerste overwinning in het touwtrekken om Tyrell Malacia lijkt te zijn behaald. De 22-jarige linksback staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs en lijkt zelf ook klaar te zijn voor de volgende stap. Waar eerdere berichten meldden dat Olympique Lyon al een bod op de Oranje-international afgewezen had zien worden, maakt het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt op Twitter bekend dat Malacia inmiddels een bezoek heeft gebracht aan de ploeg van trainer Peter Bosz.

Malacia speelde afgelopen seizoen 49 officiële wedstrijden bij de Rotterdammers en is na 135 duels in totaal ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ervaren kracht te noemen bij Feyenoord. De felle linkervleugelverdediger heeft daarnaast ook al zijn debuut in het Nederlands elftal gemaakt en dat is ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven. Zo zouden onder meer Manchester United en Lyon zeer geïnteresseerd zijn in zijn diensten, maar lijken de Fransen de race op dit moment te leiden. Ondanks de berichten over een eerder geweigerd bod van Lyon, dat rond de tien miljoen euro zou liggen, hebben de Fransen de strijd niet opgegeven en lijken zij met een bezoek van Malacia een goede kans te hebben om de race te winnen.

Olympique Lyon wil momenteel maximaal €10m uitgeven voor Tyrell Malacia. De Fransen denken er over na om anders over te schakelen op een ander target. Info https://t.co/8vmDVbGsxZ: Tyrell Malacia bracht al een bezoek aan het Parc Olympique Lyonnais…#Feyenoord #Transfers https://t.co/yTZAMVoIAg — 1908.nl (@1908nl) June 8, 2022

Feyenoord lijkt bereid te zijn om mee te werken aan een vertrek, maar Lyon zal wel een flink bedrag op tafel moeten leggen wil het volgend seizoen de beschikking hebben over Malacia, die nog twee jaar vastligt in Rotterdam. De Telegraaf maakte woensdag bekend dat de Rotterdammers minimaal twintig miljoen euro willen zien voordat zij überhaupt overwegen om hun talentvolle linksback te laten gaan. Het dagblad noemde daarnaast ook de namen van Marcos Senesi en Luis Sinisterra, die eveneens ten minste twintig miljoen euro moeten opleveren. Feyenoord lijkt in het geval van de twee laatstgenoemden echter minder open te staan voor een vertrek en probeert de contracten van beiden open te breken en te verlengen.

Al op negenjarige leeftijd kwam Malacia via Overmaas Rotterdam bij Feyenoord terecht, waar hij na dertien jaar is uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten van de Rotterdammers. Ook heeft Malacia bij bondscoach Louis van Gaal laten zien een kanshebber voor de linksbackpositie in Oranje te zijn. Malacia begon woensdagavond nog aan de aftrap namens het Nederlands elftal in het Nations League-duel tegen Wales. Oranje zegevierde met 1-2 door een laat doelpunt van Wout Weghorst. Malacia speelde de volledige negentig minuten waarmee zijn totaal op vier interlands komt te staan.