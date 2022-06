‘Het Oranjeshirt weegt nu nog te veel’, oordelen de media over grote belofte

Donderdag, 9 juni 2022 om 08:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:11

De Nederlandse media zagen ondanks de 1-2 overwinning op Wales een pover Nederlands elftal woensdagavond. Geen speler kan op uitzonderlijk hoge beoordelingen rekenen, terwijl er unanimiteit bestaat over de dissonanten van het B-team van Louis van Gaal. Met name het Algemeen Dagblad spitst zich toe op het optreden van Cody Gakpo, die van alle basisklanten misschien wel de grootste toekomst wordt toegedicht.

"Een gedrocht, maar wel gewonnen", kopt De Volkskrant. "Het was een lange zit, zo'n wedstrijd waarvan je je afvraagt: waarom? Waarom zo? Waarom nu? De conclusie is duidelijk: het ene elftal is het andere niet. De perfecte techniek, soms vrij basaal, is geen vanzelfsprekendheid bij profs als Jordan Teze en Hans Hateboer. Zelfs de veelgeprezen Cody Gakpo, die eventueel voor een miljoenentransfer staat, had moeite met beheersing van de bal op cruciale momenten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar voornoemde krant de beschouwing algemeen laat, spitst het Algemeen Dagblad zich voornamelijk toe op de vleugelaanvaller van PSV. "Zijn vroegtijdige wissel (na 66 minuten, red.) vertelde dat hij nog niet het stempel kan drukken dat op basis van zijn talent mag worden verwacht. Zag ook de bondscoach. Het Oranjeshirt zorgt voor extra druk en wat er in potentie in zit, komt er onder die druk nog te weinig uit." Van Gaal bracht na afloop van het duel inderdaad eenzelfde soort boodschap: "Hij speelde niet goed en heeft ook een seizoen gehad aarin het niet altijd lekker ging met blessures. Dat neemt een speler mee in zijn hoofd."

In de rapportcijfers van De Telegraaf - waarbij Jordy Schouten met een 6,5 de hoogste beoordeling verdient - wordt Gakpo een 6 toebedeeld. Teze en Hateboer bungelen onderaan de lijst met een 5,5. "Een debuut dat zich kenmerkte door onrust", concludeert het dagblad over eerstgenoemde. "Je moet er kort op zitten of een betere timing hebben als je veel ruimte achter je hebt liggen. Dat zal vaker het geval zijn bij Oranje." Ook Noa Lang kreeg een advies mee. "Arrogantie mag best iemand hebben, maar wel geplaatste arrogantie. Noa wilde in de eerste helft veel te veel laten zien dat hij een goede voetballer is. Als je zo’n goede speler bent, mag je niet zo vaak onnauwkeurig passes geven en schiet je een voorzet niet tien meter over iemand heen."