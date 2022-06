Louis van Gaal: ‘Dat is extra kwaliteit, daarom is hij ook 112 miljoen waard’

Donderdag, 9 juni 2022 om 07:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:35

Louis van Gaal is wederom te spreken over de kwaliteitsimpuls die Frenkie de Jong aan het Nederlands elftal toevoegt. Na het Nations League-duel met België van afgelopen vrijdag (1-4 winst) was de 25-jarige middenvelder tegen Wales - ditmaal als invaller - van wezenlijk belang, met een rush die de beslissende 1-2 van Wout Weghorst inleidde. Van Gaal wil niet spreken van 'een groot niveauverschil' nadat De Jong het veld inkwam, maar erkent wel de kwaliteit die hij doorgaans toevoegt.

In de derde minuut van de blessuretijd ontving De Jong de bal op eigen helft, die op de voor hem karakteristieke wijze richting het vijandige strafschopgebied snelde en de bal bij de mee opgekomen Tyrell Malacia bezorgde. De linksback bezorgde de bal panklaar op het hoofd van Weghorst, die met een snoekduik voor de beslissende 1-2 tekende. "Het is een fantastisch ingeleide counter, ingeleid door Frenkie. Dat is ook zijn kwaliteit, natuurlijk", glimlacht Van Gaal tegenover de NOS.

En Nederland weer op voorsprong! Vlak na de 1-1 van Wales geeft Malacia voor en kopt de geheel vrijstaande Weghorst de 1-2 van Oranje binnen!#walned pic.twitter.com/X2puXTvtZS — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 8, 2022

De entree van onder andere De Jong was nodig om zijn elftal uit het slop te te trekken, zo oordeelt Van Gaal. "Na de mooie goal van Teun Koopmeiners gingen we weer heel slordig spelen. Met het publiek erachter en Gareth Bale die inviel kwam er druk op de ketel bij ons. Toen hebben we gewisseld en Frenkie de Jong en Steven Bergwijn gebracht, en toen was dat van Wales meteen weer over, dacht ik."

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt de bondscoach daarop of de alom begeerde middenvelder van Barcelona 'onmisbaar is voor Oranje'. Daar wil Van Gaal echter niet aan. "Wij stonden 0-1 voor toen Frenkie de Jong erin kwam, dat heb je toch gezien?", klinkt het licht geagiteerd. Stekelenburg vraagt echter door en wil weten of Van Gaal het niveauverschil niet heel groot vond na de invalbeurt van De Jong. Nee, het niveauverschil is niet groot, maar Frenkie de Jong brengt natuurlijk wel een extra kwaliteit binnen. Daarom is hij ook 112 miljoen euro waard (refereert de bondscoach aan een onderzoek van CIES dat eerder deze week naar buiten kwam, red.)."

In het onderzoek dat CIES eerder deze week naar buiten bracht kwam Kylian Mbappé vooral op basis van zijn pas getekende megacontract bij Paris Saint-Germain als meest waardevolle speler ter wereld uit de bus. Onder meer de contractduur en de leeftijd van de spelers bepalen daarin welke waarde zij vertegenwoordigen. De Jong staat in de lijst op een zevende plek en wordt getaxeerd op 112 miljoen euro. Naast Mbappé (205,6 miljoen) moet de Nederlander voorrang verlenen aan Vinícius Júnior (185,3 miljoen), Erling Braut Haaland (152,6 miljoen), Pedri (135,1 miljoen), Jude Bellingham (133,7 miljoen) en Phil Foden (124 miljoen).

