Vd Vaart: ‘Ongelooflijk. Zelfs zijn ouders hadden dit niet gedacht, ik ben fan'

Donderdag, 9 juni 2022 om 06:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:01

Wout Weghorst staat er enorm goed op bij Rafael van der Vaart. De spits van Burnley kroonde zich woensdagavond in het Nations League-duel met Wales in de extra tijd tot matchwinner en maakt bovendien een buitengewone ontwikkeling door volgens Van der Vaart. De analist denkt dat het Nederlands elftal naast Memphis een extra troef in handen heeft. "Dat heeft hij voor op veel collega's. Ongelooflijk."

Het Nederlands elftal leek woensdag in blessuretijd een 1-0 voorsprong te verspelen, toen Hans Hateboer in blessuretijd uitgleed en Rhys Norrington-Davies de 1-1 binnenkopte. Luttele momenten later zorgden een snoekduik en een daaropvolgende kopbal van Weghorst echter toch nog voor de zege. "Dat waren slotminuten, ja", blikt een lachende Weghorst terug voor de camera van de NOS. "Ik dacht op het eind: we geven het nog weg. Maar gelukkig konden we nog de winnende maken."

De matchwinner had naar eigen zeggen geluk dat hij op dat moment nog in het veld stond. Memphis stond al klaar om in te vallen, daar Weghorst zwaar gehavend was na een botsing bij een kopduel eerder in de wedstrijd. "Ik geloof dat ze me wilden wisselen. Maar toen kwamen we met negen man, dus ik dacht: ik moet er nu als een gek in, anders staan we met twee man minder. Toen zag ik inderdaad ook dat de wissel niet doorging."

Weghorst wil bovendien liever de credits aan de assistgever verstrekken dan aan zijn eigen kopkwaliteiten. "Het was een supervoorzet van Ty (Tyrell Malacia, red.), die goed doorkwam op links. Ik stapte er iets uit, omdat ik wist dat ze ook vaak de goal inliepen. Hij gaf hem perfect half hoog, dus dan kun je er mooi in vallen. Hij ging er mooi in." Pierre van Hooijdonk denkt dat Weghorst ondanks zijn heldenrol toch moet vrezen voor zijn plek in de definitieve WK-selectie komende november.

"Ik denk dat hij ontzettend zware concurrentie gaat krijgen van Luuk de Jong", aldus de analist bij de nabeschouwing op het duel. Ik vind hem een betere kopper. Dit was echt een wereldgoal van Weghorst, maar De Jong is in de lucht sterker." Van der Vaart breekt echter een lans voor eerstgenoemde. "Je moet hem beoordelen op Wout Weghorst. De man heeft een ontwikkeling doorgemaakt, dat had hij zelf ook niet durven dromen. Ik denk dat zelfs zijn ouders niet hadden gedacht dat dit had gekund. Hij heeft zo'n drive, dat is ongelooflijk. Dat heeft hij wel voor op anderen. Ik ben fan van Wout."