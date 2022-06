WK lijkt plots heel ver weg: ‘Hij heeft nu wel genoeg kansen gehad in Oranje’

Donderdag, 9 juni 2022 om 00:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:29

Als het aan het analistengilde ligt neemt Louis van Gaal snel afscheid van de optie-Hans Hateboer in het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart vindt dat de rechtsback van Atalanta na zijn weinig overtuigende optreden tegen Wales (1-2 winst) 'wel genoeg kansen heeft gehad'. Van der Vaart zou graag Rick Karsdorp aan het werk willen zien in Oranje, terwijl ook Hans Kraay junior voldoende weet: "Denzel Dumfries is gewoon onomstreden."

Hateboer werd als rechtsback opgesteld in het 'schaduwelftal' van Van Gaal, die zijn nummer één Denzel Dumfries rust gaf. Hateboer verloor in blessuretijd een cruciaal kopduel van Rhys Norrington-Davies, die boven de vleugelverdediger uittorende en Wales naar een punt leek te koppen. "Hij heeft hier geen enkel oog voor zijn directe tegenstander", concludeert Pierre van Hooijdonk. Direct na de gelijkmaker in blessuretijd kon Hateboer alsnog opgelucht ademhalen, omdat Wout Weghorst aan de overzijde de winnende binnenkopte.

"Als je dan zegt: 'Verdedigend stond het goed' bij Oranje...", doelt Van Hooijdonk op een quote van Teun Koopmeiners, die dat in zijn interview vlak daarvoor zei. "Nee, dit is één moment dat je de wedstrijd kan kosten", aldus Van Hooijdonk. "Hateboer verliest het kopduel en dat kwam me bekend voor, want ook uit de eerste helft hebben we zoiets gezien", stelt de oud-spits, die in zijn rustanalyse al een moment uitlichtte waarbij de wingback in de lucht verrast werd door Daniel James.

Van der Vaart is klaar met Hateboer in Oranje. "Hateboer heeft nu wel veel kansen gehad, vind ik", aldus de oud-Ajacied. Hateboer speelde overigens zijn twaalfde interland en was voorafgaand al anderhalf jaar niet meer voor Oranje uitgekomen. "Het wordt nu ook wel een keer tijd voor Rick Karsdorp bijvoorbeeld, want ik vond dit wel heel matig wat Hateboer liet zien", vindt Van der Vaart. "Hij had wel een paar keer een mooie sliding, moet ik zeggen, maar zo onrustig aan de bal... Er is al veel gezegd over het A-team en het B-team, maar het is natuurlijk wel zo dat alles een stukje minder is bij het B-team."

Ook Hans Kraay junior is niet onder de indruk. “Of Hateboer een serieuze concurrent is van Denzel Dumfries? Nou, nee. Ronald Koeman, Frank de Boer en Louis van Gaal bleven iedere keer schuiven met Dumfries... Afwisselend stond daar Joël Veltman of Hateboer, terwijl Karsdorp er nog het dichtst bij Dumfries kwam. Maar Dumfries levert altijd. Dumfries is gewoon de beste wingback.”

“Hateboer had wel een momentje waarvan ik dacht: jezus, hij begint wel heel lekker aan deze wedstrijd.” Kraay junior doelt op een succesvolle tackle van Hateboer in de achttiende speelminuut. “Dit was wel een hele fijne sliding. Vanaf dat moment ging ik zitten voor Hateboer en hoopte ik dat hij het heel goed zou doen. Hij heeft het niet slecht gedaan, maar Dumfries is gewoon onomstreden. Louis, Dumfries gewoon laten staan.”