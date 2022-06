Van Gaal concludeert hard: ‘Vandaag had hij het niet: geen voldoende’

Woensdag, 8 juni 2022 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Jordan Teze is woensdagavond in de ogen van Louis van Gaal door het ijs gezakt in het Nederlands elftal. De centrumverdediger van PSV was bij zijn debuut tegen Wales (1-2 winst) bij diverse ongelukkige momenten betrokken en krijgt van zijn coach dan ook publiekelijk een onvoldoende. "Jerdy Schouten haalde wel een voldoende, Teze niet", beoordeelt Van Gaal zijn beide debutanten voor de camera van ESPN.

Van Gaal schrijft Teze echter zeker niet af. "Kijk, Teze is een fantastische goede centrale verdediger. Hij heeft snelheid, ongelooflijk veel opbouwende kwaliteiten, alleen vandaag dus niet. Dat is jammer, maar het is voor hem de eerste keer, dus dat is altijd moeilijk." Ook bij de NOS spreekt Van Gaal na over zijn debutanten, in dit geval met aandacht voor Schouten. “Hij volbracht alles in zijn taken- en functiepakket", vindt de coach.

?? Wat vond Louis van Gaal van de twee debutanten bij @OnsOranje? "Ik denk dat Schouten wel een voldoende haalde, Teze niet" pic.twitter.com/se7HkQddrp — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2022

Schouten, die verdienstelijk debuteerde op het middenveld naast Teun Koopmeiners, krijgt direct ook een verbeterpunt mee van Van Gaal. “Maar hij speelt alles met zijn rechtervoet. Soms moet je ook je linkervoet gebruiken om het spel sneller te maken. Maar ik vond dat hij goed debuteerde. Ik ben met iedere speler bezig, en Jerdy Schouten vormt daar geen uitzondering op." In het algemeen zegt Van Gaal over het duel: "Ik ben wijzer geworden over hoe spelers zich gedragen in het Nederlands elftal als ze moeten spelen voor het echie. En dat was ook de opzet."

Van Gaal weet waar het zwakke spel van zijn 'schaduwploeg' aan lag. "We hadden in de eerste helft veel te veel onnodig balverlies. Dan kan je niet aanvallen, en dat willen wij ook doen, maar we zijn amper bij de goal geweest. Wales heeft ook geen kans gehad in de eerste helft, dus verdedigend zag het er gewoon goed uit. Zeker nadat we gewisseld hadden van de Hollandse driehoek naar het tweespitsensysteem met een 10 erachter." Van Gaal bedoelt daarmee dat Wout Weghorst aanvankelijk de diepe spits was met Cody Gakpo en Noa Lang daar kort achter. Al snel werd Gakpo tweede spits naast Weghorst en kwam Lang op 10.