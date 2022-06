Van der Vaart had veel meer verwacht: ‘In Oranje laat hij het nooit zien’

Woensdag, 8 juni 2022 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Rafael van der Vaart is andermaal teleurgesteld over de prestatie van Teun Koopmeiners in het Nederlands elftal. De analist van de NOS vindt dat de middenvelder van Atalanta tegen Wales (1-2 winst) ondanks zijn openingsdoelpunt veel te weinig toevoegt aan het spel van het Nederlands elftal. "Als je Koopmeiners zo ziet... Dat kan misschien in Italië of zo, maar ik weet het niet", aldus Van der Vaart al in de rust van de Nations League-wedstrijd.

Dat het spel van Oranje stroperig oogde was volgens de oud-international deels te wijten aan het optreden van Koopmeiners. "Eén laag tempo, bal aannemen, altijd terug, heel erg op safe: heel veel breed en terug. Langzaam", somt Van der Vaart vrij dodelijk op. "Niet die bal naar voren, ik dacht dat hij dat veel meer had. Hij heeft die pass met links die ik wil zien wel, maar bij het Nederlands elftal laat hij het eigenlijk nooit zien."

Direct na rust maakte Koopmeiners zijn eerste goal in Oranje, een raak schot met zijn mindere rechter, waarvoor hij ook complimenten krijgt van Van der Vaart. "De goal zit hem in de aanname", weet de oud-middenvelder. "Hij doet eigenlijk twee keer iets met rechts. Normaal neem je aan met rechts en schiet je met links. Dit is heel erg moeilijk, het was een goede strakke bal van Jerdy Schouten en hij schiet hem goed binnen. Maar ik verwacht meer van Koopmeiners dan dit", benadrukt Van der Vaart nog.

Koopmeiners geeft na afloop een verklaring voor het povere optreden van Nederland. "We waren aan de bal te slordig, terwijl er wel ruimtes lagen om onderuit te voetballen. Je bent niet voor niets speler van het Nederlands elftal, ik vond ook dat er kwalitatief nog steeds een goed team. Je moet als voetballer proberen uit de frustratie te blijven, omdat het daar niet beter van wordt. Of dat lukt? Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik soms niet gefrustreerd rondloop."

Wel is Koopmeiners uiteraard dolblij met zijn eerste doelpunt. "Het is hartstikke mooi om je eerste voor het Nederlands te maken. Na die gelijkmaker leek hij helaas toch wat minder waarde te krijgen, maar toen kopte Wout (Weghorst, red.) er ook nog een fantastisch binnen. Als je hem uiteindelijk wint dan is het geweldig, een extra energieboost. Wat we van vanavond leren? Dat het aan de bal beter moet. Dankjewel, fijne avond", sluit Koopmeiners in kenmerkende stijl af tegenover Jeroen Stekelenburg.