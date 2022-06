Weghorst hele late reddende engel voor uiterst pover ‘schaduwelftal’ Oranje

Woensdag, 8 juni 2022 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Wout Weghorst heeft zich woensdag ontpopt tot reddende engel voor Oranje. Het 'schaduwelftal' van Louis van Gaal kwam in Wales dramatisch voor de dag en leek een overwinning weg te gooien door een hele late gelijkmaker van Rhys Norrington-Davies. Nederland knokte zich in dezelfde blessuretijd echter alsnog naar de winst via een rake kopbal van Weghorst. Teun Koopmeiners had vlak na rust al de eerste treffer gemaakt: 1-2. Jerdy Schouten debuteerde verdienstelijk, terwijl Jordan Teze met meer gemengde gevoelens terug zal kijken op zijn eerste optreden in Oranje, dat met zes punten aan kop gaat in Groep 4 van League A. België won tegelijk zeer ruim van Polen (6-1) en pakt zo de tweede plek met drie punten.

Alle elf namen van vrijdag tegen België werden door Van Gaal vervangen, wat tot gevolg had dat Schouten en Teze hun debuut in de basis maakten. Met Wout Weghorst koos de bondscoach voor één diepe spits, met Cody Gakpo en Noa Lang als ondersteuning kort daarachter. Bij Wales werden na het binnenhalen van het WK-ticket tegen Oekraïne (0-1) liefst zeven wijzigingen doorgevoerd. Blikvangers Aaron Ramsey en Gareth Bale hoefden hun opwachting niet te maken, al bleven Ben Davies en Daniel James wel staan.

Na vijftig minuten spelen kunnen we een doelpunt noteren, en meteen ook de eerste assist van Jerdy Schouten. Teun Koopmeiners schuift de bal hard in de verre hoek. Het staat 1-0 voor Oranje.#walned pic.twitter.com/hwTJYZPwgc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 8, 2022

Het geheel vernieuwde Oranje kwam uiterst moeizaam uit de startblokken en werd in de beginfase onder druk gezet door Wales. De Britten hadden echter te weinig stootkracht om het doel van Mark Flekken echt onder vuur te nemen en zagen Nederland gaandeweg de eerste helft beter worden. Schouten zag een gevaarlijk geplaatst schot uit de tweede lijn door een Welshe voet worden geblokt. De enige echte kans was in de laatste minuut van de eerste helft voor Gakpo, die na een lange bal van Flekken ineens door de defensie brak. De PSV'er kon vrij uithalen op acht meter van het doel, maar zag hoe Chris Mepham zijn lichaam er toch nog voor kon werpen.

Oranje kwam vijf minuten na rust vrijwel uit het niets op voorsprong. Schouten speelde de bal in bij Koopmeiners, die zich in zijn aanname vrij maakte en zo ruimte creëerde om met zijn rechter droog raak te schieten: 0-1. Voor Koopmeiners was dat zijn eerste goal in Oranje, voor debutant Schouten logischerwijs zijn eerste assist. De treffer kon Oranje niet inspireren tot beter spel en Van Gaal greep na een uur in door Frenkie de Jong en Steven Bergwjin, de sterren tegen België (1-4 winst), te brengen. Een kwartier voor tijd betrad aan de zijde van Wales ook Bale het veld.

Het spelniveau bleef aan beide kanten van bedroevend niveau, ook nadat Bruno Martins Indi in de slotfase na vijf jaar zijn rentree maakte in Oranje. Eén moment van onachtzaamheid leek Nederland in blessuretijd fataal te worden, toen Hans Hateboer uitgleed en Rhys Norrington-Davies het kopduel won: 1-1. Weghorst kopte Oranje echter luttele seconden later aan de overkant naar winst: 1-2. Die goal ontstond via een lange rush van Frenkie de Jong naar voren en een goede voorzet van Tyrell Malacia op Weghorst.