Louis van Gaal geeft Jerdy Schouten glashelder verbeterpunt mee

Woensdag, 8 juni 2022 om 23:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:52

Louis van Gaal is overwegend positief over het debuut in Oranje van Jerdy Schouten. In het gewonnen Nations League-duel met Wales (1-2) was de middenvelder verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer van Teun Koopmeiners. Toch geeft de bondscoach de debutant een verbeterpunt mee: Schouten moet meer gebruik gaan maken van zijn linkervoet.

“Hij volbracht alles in zijn taken- en functiepakket”, vertelt Van Gaal direct na afloop van de wedstrijd in gesprek met Jeroen Stekelenburg voor de camera van de NOS. “Maar hij speelt alles met zijn rechtervoet. Soms moet je ook je linkervoet gebruiken om het spel sneller te maken. Maar ik vond dat hij goed debuteerde. Ik ben met iedere speler bezig, en Jerdy Schouten vormt daar geen uitzondering op”, aldus Van Gaal.

?? Een grote glimlach bij Jerdy Schouten na zijn debuut in Oranje! ???? pic.twitter.com/w6vEwEoHeB — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2022

Schouten zelf straalt na afloop van het duel van oor tot oor voor de camera van ESPN. “Ik heb het haasje net ontvangen in de kleedkamer. Ik moest een speech geven. Ik ben er niet zo van hoor, maar ik heb gezegd dat het een jongensdroom was om mijn debuut te maken in Oranje. En spanning? Nou, het is natuurlijk mijn debuut in het Nederlands elftal, dus ik het wel van: het gaat nu echt gebeuren. Maar het was alleen maar mooi en ik geniet er erg van. Aan het begin had ik een paar slordigheden, maar het ging steeds beter vond ik.”

Tijdens de rust sprak analyticus Rafael van der Vaart al lovende woorden over Schouten. “Ik vind dat Jerdy Schouten het redelijk goed gedaan heeft. Het is vooral de potentie die van die jongen afstraalt. Dit is er wel echt eentje voor de toekomst. Af een toe nam hij een beetje te veel hooi op zijn vork, maar hij durfde wel en ging naar voren. Je ziet het aan alles... Kijk, dit is Frenkie de Jong, want hij draait ook zo weg”, zei Van der Vaart toen hij keek naar een succesvolle lichaamsschijnbeweging in de 34ste speelminuut.

“Dit is nog niet het niveau van Frenkie de Jong, hoor. Frenkie is nog wel een ander niveau. Maar je ziet gewoon zo veel potentie bij Schouten. Het is echt heerlijk om hem vandaag te zien. Hij mag nog wel wat scherper zijn in de passing, maar het was tot nu toe echt prima”, besluit Van der Vaart, die bijval krijgt van Pierre van Hooijdonk. “Als je Frenkie de Jong naast Schouten neerzet, dan denk ik dat het elftal wel kan gaan draaien.”