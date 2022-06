België vernedert Polen in duel met zeven goals; Openda debuteert én scoort

België heeft woensdagavond een zeer ruime overwinning geboekt in de Nations League. Na de 1-4 nederlaag tegen Oranje hadden de Rode Duivels woensdagavond iets goed te maken tegen Polen. Hoewel de bezoekers via Robert Lewandowski op voorsprong kwamen, liepen de Belgen in het tweede bedrijf ver weg bij de opponent: 6-1. Loïs Openda bekroonde zijn debuut bij de nationale ploeg met een treffer.

De Belgen kwamen voor de dag zonder Romelu Lukaku. De topspits van Chelsea ontbrak vanwege een enkelblessure. Michy Batshuayi startte op zijn plaats in de punt van de aanval. België begon frivool aan de wedstrijd en hield goed druk naar voren. Na drie minuten kreeg de ploeg van bondscoach Roberto Martínez direct een gigantische kans. Een strakke inspeelpass van Kevin De Bruyne belandde bij Batshuayi. De spits draaide goed weg, maar hij schoot het leer tevergeefs tegen de paal. In de rebound had Eden Hazard alsnog de 1-0 moeten maken; hij schoot echter te gehaast en vuurde op onbegrijpelijke wijze naast.

Enkele minuten later was het hetzelfde drietal dat voor gevaar zorgde. Via De Bruyne en Hazard kwam de bal bij Batshuayi. Hoewel hij ditmaal wel raak schoot, werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde was Lewandowski veel effectiever: uit een ingooi volgde een snelle combinatie waarna de bal via Sebastian Szymanski bij de Poolse spits terechtkwam. Met links nam Lewandowski de bal mee uit de lucht om hem vervolgens met diezelfde voet langs doelman Simon Mignolet te werken. 0-1. Nog voor rust wisten de Belgen de schade te herstellen. In eerste instantie wist Bartlomiej Dragowski een poging van De Bruyne te keren. Nadat Timothy Castagne de bal perfect klaar legde voor Axel Witsel was een krul van de Dortmund-middenvelder onhoudbaar: 1-1.

In de tweede helft drukte België het gaspedaal verder in, al bleven de grote kansen in het eerste kwartier uit. Pas na een uur spelen begon het thuisland verder afstand te nemen. Na ongelukkig balverlies van Polen halverwege de eigen speelhelft pikte Hazard de bal op. Met een scherpe pass zette hij De Bruyne alleen voor de keeper en in de zestien maakte de aanvallende middenvelder geen fout: beheerst schoof hij de bal in het doel voor de 2-1. Enkele minuten later vergat Hazard zelf deze voorsprong te vergroten en de wedstrijd in het slot te gooien.

Nadat Lewandowski het veld verliet verzwakte de Poolse weerstand. Invaller Leandro Trossard stal de show namens de Belgen als uitblinker in het laatste kwartier. Bij de 3-1 kapte hij meerdere Poolse verdedigers uit om de bal vervolgens achter Dragowski te werken. De 4-1 van Trossard was nog mooier. Na een kort genomen hoekschop krulde hij de bal van buiten de zestien in de verre kruising. Hiermee liet hij de Poolse doelman van Fiorentina kansloos. Met een fraai afstandsschot van Leander Dendoncker werd de 5-1 op het scorebord gezet. Voor Vitesse-huurling Loïs Openda werd het een heugelijke avond: vijf minuten voor tijd kwam hij de ploeg in voor Batshuayi en mocht hij debuteren voor het Belgische nationale team. Tot grote vreugde van het gehele team tekende hij in de slotminuut de eindstand aan: 6-1.