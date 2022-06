Dybala steekt Juventus mogelijk dolk in de rug na ‘positieve gesprekken'

Woensdag, 8 juni 2022 om 21:35 • Laatste update: 21:38

Internazionale heeft Paulo Dybala een eerste officiële aanbieding gedaan. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano komt een deal steeds dichterbij. Het management van Dybala voerde woensdag ‘positieve’ gesprekken met i Nerazzurri. Het is de bedoeling dat de Argentijnse aanvaller zijn handtekening gaat zetten onder een vierjarig contract.

Dinsdag meldde Romano al dat de entourage van Dybala in gesprek zou gaan met Inter. Volgens de Italiaanse journalist is het openingsbod inmiddels uitgebracht. Wel geeft hij aan dat er nog gediscussieerd wordt over de salarisdetails in het contract. Dybala geniet sinds zijn vertrek bij Juventus een transfervrije status. Verder zouden ook onder meer AS Roma en Atlético Madrid met de linkspoot in verband worden gebracht, al hebben die clubs naar verluidt nog geen concreet bod op tafel gelegd.

Eind mei meldde La Gazzetta dello Sport al dat Inter diep in de buidel zou moeten tasten om aan de salariseisen van Dybala te voldoen. De Milanezen zouden nu een jaarsalaris van liefst zes miljoen euro willen betalen voor zijn diensten. Los daarvan zou de Argentijn twee miljoen euro per jaar aan prestatiebonussen bij elkaar kunnen spelen.

Inter have made an official bid to Paulo Dybala after meeting with his agents today. Opening proposal for a 4 year contract. ?????? #Inter Meeting was described as ‘positive’ by sources - it’s not fully agreed yet, still to be discussed on salary details but getting closer. pic.twitter.com/ucveWT5kET — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

In totaal speelde Dybala 293 officiële wedstrijden voor Juventus, waarin hij 115 doelpunten wist te maken en 48 assists gaf. Lang zag het ernaar uit dat de spits ging bijtekenen bij la Vecchia Signora, maar toen hij eenmaal akkoord was om het nieuwe contract te ondertekenen trok de de club het voorstel in. Juve gaf in een verklaring aan dat er te veel twijfels waren over de fysieke gesteldheid van de flamboyante aanvaller.