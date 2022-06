Bij Ajax ‘mislukte’ rechtsback maakt fraaie transfer naar Premier League

Woensdag, 8 juni 2022 om 19:55 • Laatste update: 20:06

Rasmus Kristensen kan zich officieel speler van Leeds United noemen. De Deense rechtsback speelde na een mislukt avontuur bij Ajax gedurende drie seizoenen voor Red Bull Salzburg. In Leeds tekent hij een contract tot medio 2027. The Peacocks betalen naar verluidt zo’n tien miljoen euro voor Kristensen.

Kristensen maakte in het afgelopen seizoen veel indruk bij RB Salzburg. Zowel in de Champions League als in de competitie was hij een vaste waarde in de ploeg van trainer Matthias Jaissle. Met Salzburg werd de rechtsachter kampioen van Oostenrijk en haalde hij voor het eerst in de clubhistorie de knock-outfase van de Champions League. In totaal speelde de Deen 44 wedstrijden voor Salzburg. In die duels kwam de vleugelverdediger tot tien doelpunten, terwijl hij acht keer een assist verzorgde.

?? #LUFC is pleased to announce an agreement has been reached with Red Bull Salzburg for Rasmus Kristensen — Leeds United (@LUFC) June 8, 2022

Bij Leeds komt Kristensen met trainer Jesse March een oude bekende tegen. Van 2019 tot 2021 stond de Amerikaanse trainer voor de groep bij RB Salzburg. Marsch is dan ook erg tevreden over het binnenhalen van de rechtsback, die bij Leeds moet concurreren met publiekslieveling Luke Ayling. “Rasmus was één van de beste spelers bij Salzburg en heeft ook in de Champions League erg goed gespeeld. Ik ben er absoluut van overtuigd dat hij zich kan ontwikkelen tot een geweldige Premier League-back”, aldus de trainer op de clubwebsite.

Leeds wist zich dit seizoen ternauwernood te handhaven in de Premier League. Na een reeks verloren wedstrijden werd de geliefde Marcelo Bielsa ontslagen. Jesse March nam het stokje over en loodste de club in extremis naar handhaving door op de laatste speeldag Brentford met 1-2 te verslaan. Kristensen is na Brenden Aaronson de tweede zomeraanwinst voor Leeds. Aaronson kwam eveneens van Salzburg over voor een bedrag van maar liefst 32 miljoen euro.