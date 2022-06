UEFA straft Feyenoord opnieuw: noordtribune moet gesloten blijven

Woensdag, 8 juni 2022 om 18:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:29

Feyenoord krijgt opnieuw straf van de UEFA, zo is woensdag duidelijk geworden. Vanwege het afsteken van vuurwerk in De Kuip tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League in april moet de gehele noordtribune gesloten blijven tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van de Rotterdamse club. De Europese voetbalbond straft beide clubs, die ook nog 40.000 euro moeten betalen, voor ongeregeldheden rondom de stadions tijdens het tweeluik in de halve eindstrijd.

Het is voor Feyenoord bepaald geen nieuwe situatie. Afgelopen seizoen werden er diverse geldboetes uitgedeeld door de UEFA vanwege het afsteken van vuurwerk voor en tijdens Europese wedstrijden in De Kuip. Het begon allemaal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen rondom het eerste voorrondeduel in de Conference League tegen FC Drita. In totaal zijn er voor bijna een half miljoen euro aan boetes uitgedeeld door de UEFA.

Door de nieuwe straf van de UEFA blijft de noordtribune in De Kuip gesloten tijdens de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. De nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie hoeft niet eerst voorrondes af te werken. Conference League-winnaar AS Roma plaatste zich via de Serie A al voor de Europa League en bekerwinnaar PSV haalde als nummer twee de voorronde van de Champions League.

Ook Marseille wordt niet ontzien door de UEFA. De Franse club moest op 5 mei tegen Feyenoord al een tribune gesloten houden in het Stade Vélodrome. Desondanks stak een deel van de aanhang vuurwerk af, waardoor er ontzettend veel rook vrijkwam voorafgaand aan de returnwedstrijd in de halve finale van de Conference League. Marseille krijgt een voorwaardelijke straf van een Europese wedstrijd zonder publiek, met een proeftijd van twee jaar. Feyenoord mag daarnaast een uitwedstrijd in Europa geen fans meenemen, terwijl er ook een boete is uitgedeeld van 30.000 euro vanwege het gooien van projectielen rondom het uitduel in Frankrijk.