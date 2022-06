‘Nieuwe PSG-directeur maakt schoon schip: viertal spelers moet vertrekken’

Woensdag, 8 juni 2022 om 18:05 • Rian Rosendaal

Paris Saint-Germain heeft bij vier spelers aangegeven dat ze deze zomer mogen vertrekken bij de club. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Thilo Kehrer en Julian Draxler mogen naar verluidt uitkijken naar een nieuw avontuur. De twee Argentijnen en twee Duitsers konden afgelopen seizoen ook al niet op veel speeltijd rekenen. Mede door het vertrek van technisch directeur Leonardo, wil de club schoon schip maken en meerdere spelers uit zijn tijd bij de club lozen.

Volgens L’Équipe willen Icardi en Paredes graag in Parijs blijven. Kehrer en Draxler willen wel ergens anders gaan spelen voor meer speeltijd. Het vertrek van vele spelers bij PSG is een gevolg van het vertrek van technisch directeur Leonardo. Luis Campo gaat hem naar alle waarschijnlijkheid opvolgen en hij wil dus een hoop spelers laten gaan deze zomer. Eerder werd namelijk al bekend dat onder andere Colin Dagba, Abdou Diallo en Layvin Kurzawa waarschijnlijk niet terug zullen keren in Parijs.

Kehrer maakte onlangs zijn vertrekwens al een stuk duidelijker door te wisselen van belangenbehartiger. Zijn zaken werden eerst gedaan door het Rogon. Dit bedrijf gaf onlangs nog aan dat de Duitse verdediger juist erg gelukkig was in bij PSG. Dirk Hebel Sports Consulting zal zich dus als nieuwe vertegenwoordiger bezig houden met een transfer van Kehrer. Volgens Sport1 aast de verdediger op meer speeltijd met het oog op het WK in Qatar. Een aantal onbekende clubs hebben al aangegeven interesse te hebben in de Duitser.

In mei werd al bekend dat Leonardo zou vertrekken bij de Parijse topclub. Mede door het nieuwe contract van Kylian Mbappé en het feit dat de aanvaller zich gaat bemoeien met het in- en aankoopbeleid van de club. Leonardo zou na de laatste competitiewedstrijd te horen hebben gekregen dat zijn tijd bij de club erop zit. Campo zou mede door Mbappé in beeld zijn gekomen als vervanger van Leonardo, omdat de Portugees van 2013 tot 2016 al erg fijn samenwerkte met de Franse superster bij AS Monaco.