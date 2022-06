Louis van Gaal gooit het roer volledig om: elf andere namen in de basis

Woensdag, 8 juni 2022 om 19:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:41

Louis van Gaal heeft de opstelling bekendgemaakt van het Nederlands elftal voor de uitwedstrijd tegen Wales in de Nations League van woensdagavond. De bondscoach kiest ervoor om het volledige basiselftal om te gooien. Dat betekent onder meer dat Jerdy Schouten en Jordan Teze in Oranje. Bij Wales schittert Gareth Bale door afwezigheid. De ontmoeting in het Cardiff City Stadium begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.

Oranje kende een uitstekende start van de Nations League, want afgelopen vrijdag werd met 1-4 gewonnen van het povere België. Wales stond vorige week woensdag lange tijd voor tegen Polen, maar verliet het veld uiteindelijk toch met een 2-1 nederlaag. De verliesbeurt was snel vergeten. Zondag werd namelijk een WK-ticket in de wacht gesleept dankzij een 1-0 overwinning op Oekraïne in Cardiff. Hierdoor is Wales voor het eerst sinds 1958 aanwezig op een WK.

Ten opzichte van het gewonnen duel met de Rode Duivels kiest Van Gaal ervoor om te rouleren tegen de Welshmen. Onder de lat krijgt Mark Flekken de kans om zich te laten zien ten koste van Jasper Cillessen. Voor de sluitpost staan, net als afgelopen wedstrijd, drie centrale verdedigers opgesteld. Virgil van Dijk mocht na een lang seizoen vroegtijdig op vakantie en wordt vervangen door Stefan de Vrij. Matthijs de Ligt en debutant Teze completeren het hart van de defensie.

In Cardiff worden de rechter- en linkerflank bestreken door respectievelijk Hans Hateboer en Tyrell Malacia. Centraal op het middenveld staan Jerdy Schouten en Teun Koopmeiners, terwijl Noa Lang op papier op de rechtsbuitenpositie geposteerd staat. Wout Weghorst krijgt in de spitspositie de voorkeur boven Memphis Depay; linksvoorin kan Cody Gakpo rekenen op een basisplek.

Wales en Nederland stonden tot nu toe slechts acht keer tegenover elkaar. Oranje wist al die ontmoetingen met een overwinning af te sluiten. Op dinsdag 14 juni komt Wales op bezoek in De Kuip. Drie dagen eerder komt het Nederlands elftal ook in actie in Rotterdam, dan tegen Polen. De opponent van woensdagavond krijgt diezelfde avond in Cardiff bezoek van België.

Opstelling Wales: Ward; Roberts, Davies, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Wilson, Morrell, Levitt; James, Johnson

Opstelling Nederland: Flekken; Teze, De Vrij, De Ligt; Hateboer, Koopmeiners, Schouten, Malacia; Lang, Weghorst, Gakpo