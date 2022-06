Twee minderjarigen aangehouden voor poging tot matchfixing in Tweede Divisie

Woensdag, 8 juni 2022

In Rotterdam zijn afgelopen vrijdag twee verdachten aangehouden na een poging tot matchfixing in de Tweede Divisie. Meerdere actieve spelers uit die competitie werden vorige week gevraagd het wedstrijdresultaat van hun club te beïnvloeden. Deze zaak past in het beeld dat de politie al langer heeft: ook amateurvoetbal is aantrekkelijk voor matchfixing.

Het vuurtje ging lopen toen meerdere spelers de KNVB hadden ingelicht met het verhaal benaderd te zijn door zogenaamde ‘fixers’. Hen werd gevraagd om tegen betaling mee te werken aan een vooraf afgesproken uitslag. Door snel handelen konden twee verdachten van 16 en 17 jaar uit Almere worden aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In afwachting daarvan zijn de minderjarige verdachten in vrijheid gesteld.

In april werd Sparta Rotterdam-verdediger Tom Beugelsdijk nog vrijgesproken in een matchfixingzaak. De Hagenees zou op 16 januari 2021 bewust een gele kaart hebben gepakt, maar daarvoor ontbreekt volgens het Openbaar Ministerie bewijs. Na meerdere meldingen en een aangifte van gokaanbieder Unibet startte de Politie Rotterdam toen een onderzoek. De hogere divisies van het Nederlandse voetbal staan de afgelopen jaren onder scherper toezicht wat betreft matchfixing.

Op de website van de politie valt nu te lezen dat de politie al langere tijd in de gaten heeft dat juist ook de hogere amateurklassen van het voetbal in de smaak vallen bij ‘fixers’. “In de aanpak van matchfixing kijken we niet alleen naar de hoogste competitie, we weten dat ook juist de hogere amateurklassen aantrekkelijk zijn voor wedstrijdmanipulatie. Dat kunnen we niet laten gebeuren, want het vormt een bedreiging voor de eerlijke sport”, aldus officier van justitie Anne de Leeuw. In geval van daadwerkelijke wedstrijdmanipulatie loopt zowel de sporter als de ‘fixer’ het gevaar strafrechtelijk vervolgd te worden.