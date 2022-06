‘Vraagprijs van Bayern München doet Zirkzee terugkeren in Duitsland’

Woensdag, 8 juni 2022 om 15:59 • Rian Rosendaal

Joshua Zirkzee keert in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer terug bij Bayern München, meldt Kicker woensdag. De Nederlandse spits werd afgelopen seizoen verhuurd aan Anderlecht, maar de Belgen kunnen niet voldoen aan de vraagprijs van tien miljoen euro. Hierdoor is een definitieve transfer geen mogelijkheid en keert Zirkzee dus terug naar Duitsland.

Zirkzee zag zelf een langer verblijf bij Anderlecht wel zitten. De grootmacht uit Brussel is daarom gaan informeren naar de vraagprijs voor de Nederlander en kreeg een bedrag van tien miljoen euro te horen. Dit is voor de Belgen simpelweg een te fors bedrag, waardoor de samenwerking tussen Anderlecht en de spits van Jong Oranje beperkt zal blijven tot een seizoen.

Als Zirkzee terugkeert bij Bayern, zal hij waarschijnlijk een serieuze kans krijgen om basisspeler te worden. Nu Robert Lewandowski al weken een transfer naar Barcelona probeert te forceren, ziet der Rekordmeister de Nederlander als een potentiële vervanger. Als hij terugkeert wil de club hem graag aan het werk zien in de voorbereiding. Mocht hij daar indruk maken dan mag de 21-jarige aanvaller het aan het begin van het aankomende seizoen laten zien in de Bundesliga.

Afgelopen seizoen maakte Zirkzee indruk in de Jupiler Pro League. In 32 wedstrijden voor Anderlecht maakte hij vijftien doelpunten en gaf hij ook nog eens acht assists. Anderlecht eindigde mede door zijn inspanningen als derde in het reguliere seizoen in België. Hiervoor speelde hij op huurbasis voor Parma in Italië en in de jeugd van Bayern München. De geboren Schiedammer speelde in Nederland voor de jeugd van Feyenoord en ADO Den Haag.