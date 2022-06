‘45 of 50 minuten geleden is Bale bij ons aangeboden, dat is geen grap’

Woensdag, 8 juni 2022 om 15:13 • Rian Rosendaal

De onlangs bij Real Madrid vertrokken Gareth Bale is door zijn management aangeboden bij Getafe, zo onthult voorzitter Ángel Torres. De 32-jarige vleugelaanvaller, die zich zondag met Wales plaatste voor het WK in Qatar, kan transfervrij de overstap maken naar de nummer vijftien in LaLiga van afgelopen seizoen. Bale werd maandag door de BBC nog in verband gebracht met een sensationele transfer richting Cardiff City.

"Sommige mensen zullen dit als een grap zien, maar 45 of 50 minuten geleden heb ik gesproken met zijn zaakwaarnemers, die hem bij ons aanboden", laat Torres woensdag optekenen in de Spaanse media. "Het is dus geen grap. Ik moet erover nadenken en het uiteraard met de trainer (Quique Sánchez Flores, red.) bespreken. Ik weet niet of Bale daadwerkelijk bij ons gaat spelen, maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid. Elke topspeler zou hier kunnen spelen. Ze hebben hem in ieder geval aangeboden en ik heb daar vriendelijk naar geluisterd. Nu ga ik daar over van gedachten wisselen met de coach. Alles is mogelijk", aldus de Getafe-preses.

??????????Ángel Torres



“Hace 45 minutos he hablado con el representante de Gareth Bale. Nos lo han ofrecido. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Getafe.” pic.twitter.com/JnPcKk88Rf — Alberto Fernández (@afernan9) June 8, 2022

Torres heeft de nodige ambities met Getafe. De clubpresident bezocht dinsdag Valdebebas, het trainingscomplex van Real Madrid. "Het is gebruikelijk dat ik Real en Atlético Madrid bezoek om te kijken of er iets te halen valt. De nodige interessante namen zijn de revue gepasseerd", zo benadrukt Torres, die op korte termijn praat met algemeen directeur Miguel Ángel Gil Marín van Atlético. De voorzitter van Getafe mikt op zeven aankopen voor het komende seizoen.

Bale sprak zich rondom het duel met Oekraïne om een WK-ticket van zondag kort uit over zijn toekomst op clubniveau. De ervaren aanvaller maakt zich naar eigen zeggen 'geen zorgen' over het vinden van een nieuwe club. Er zijn reeds 'ladingen aan aanbiedingen' binnengekomen, zo voegde Bale daaraan toe. De BBC meldde maandag dat Cardiff City, uitkomend in de Championship, de ambitie heeft om hem naar zijn geboortestad te halen. Daarnaast wordt een terugkeer naar Tottenham Hotspur niet uitgesloten in de Engelse media en wordt gesproken over een avontuur in de MLS.

