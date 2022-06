‘Liverpool veegt lachwekkende bonusconstructie Bayern rond Mané van tafel’

Woensdag, 8 juni 2022 om 14:55

Het tweede bod van Bayern München op Sadio Mané is onherroepelijk afgewezen door Liverpool, meldt The Athletic woensdag. De tweede aanbieding van de Duitsers was een bedrag van 27,5 miljoen euro, wat door bonussen op kan lopen tot maximaal 35 miljoen euro. Dit is slechts drie miljoen euro hoger dan het bod dat de club vorige week deed. Toen had Bayern 24,5 miljoen euro voor de Senegalees over, wat op kon lopen tot 29 miljoen euro. Daarnaast vindt Liverpool naar verluidt de eisen om de bonussen voor de transfersom te activeren veel te gortig.

Der Rekordmeister heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de aanvaller, dus moeten enkel beide clubs er nog uit zien te komen. Het tweede bod bedroeg dus drie miljoen euro meer dan de eerste bieding. Maar het meest verbaasd was Liverpool over de eisen rondom de bonus die de transfersom nog naar 35 miljoen euro kan tillen. Om dit bedrag te bereiken, moet Bayern drie keer op rij de Champions League winnen en moet Mané in alle drie die seizoenen de Gouden Bal veroveren. Dit werd op Anfield gezien als een lachwekkend aanbod om het eenjarige contract van de buitenspeler af te kopen. Om te kijken wat dan wel nodig is om de transfer rond te maken, wil de technisch directeur van de Duitsers, Hasan Salihamidzic, graag zo snel mogelijk naar Engeland komen voor een afspraak met de clubleiding. Volgens BILD staat deze afspraak gepland voor volgende week.

Een belangrijke troef voor Bayern in de onderhandelingen is hun eigen medewerking in de transfer van Thiago Alcântara in 2020. De Spanjaard zou die zomer een nieuw contract tekenen in München, maar zag Liverpool laat in de transferwindow aankloppen voor zijn diensten. De Spaans international had zelf wel oren naar een transfer naar de Bundesliga, daar hij gebaat was bij een nieuwe omgeving. Mede daarom liet Bayern Thiago vrij onderhandelen en werkte de club volledig mee aan een transfer naar Engeland. Nu hoopt de Duitse clubleiding op dezelfde medewerking in de onderhandelingen met Mané.

Mané maakte in 2016 voor 41,2 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. Hij speelde in totaal 296 wedstrijden voor de club, waarin hij 120 keer tot scoren kwam. Afgelopen seizoen speelde de dertigjarige buitenspeler 34 wedstrijden voor de nummer twee van de Premier League. Daarin kwam hij zestien keer tot scoren en gaf hij vier keer een assist. Mané greep met Liverpool naast de Champions League en de titel in de Premier League, maar won wel de Afrika Cup met Senegal. Ook wist hij zich met zijn land te plaatsen voor het WK. Senegal zit in dezelfde poule als het Nederlands elftal.