KNVB diep door het stof na column Van der Zee: excuusmail naar clubs

Woensdag, 8 juni 2022 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

De KNVB heeft zijn excuses aangeboden voor de column van Jan Dirk van der Zee. De directeur amateurvoetbal schreef dinsdag in zijn wekelijkse stuk dat hij vanaf het seizoen 2023/24 een pilot wil draaien in de Keuken Kampioen Divisie met vijf spelregelwijzigingen. Clubs waren daar niet van op de hoogte. Onder meer algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap liet via Twitter zijn ongenoegen blijken. De voetbalbond voelde zich daarop genoodzaakt een mail uit te sturen waarin excuses worden gemaakt.

Als het aan Van der Zee en de KNVB ligt wordt vanaf het seizoen 2023/24 begonnen met de pilot in de Keuken Kampioen Divisie. De UEFA en FIFA moeten daar echter wel eerst hun goedkeuring over uitspreken. Dat de plannen niet zijn gedeeld met de clubs schoot al snel in het verkeerde keelgat. "Iedereen mag vrij denken over voetbal, maar Jan Dirk van der Zee heeft als directeur amateurvoetbal een grote verantwoordelijkheid", aldus een gefrustreerde Ostendorp tegen ESPN. De algemeen directeur uitte dinsdagavond al zijn onvrede via Twitter. "Is het misschien goed dat wij daar binnen de Keuken Kampioen Divisie ook iets van vinden voordat Jan Dirk van der Zee er een mening over geeft? Bizar."

"Het gaat mij niet eens zozeer over de voorstellen. Je moet altijd blijven nadenken of het anders kan", gaat Ostendorp verder. "Maar het gaat mij erom dat een directeur amateurvoetbal, zonder iemand gesproken te hebben, dit soort dingen roept en daar mee wil oefenen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat kan hij doen bij de amateurs, waar zijn verantwoordelijkheid ligt." Ostendorp staat erom bekend zijn mening niet onder stoelen of banken te schuiven. De bestuurder mengt zich op Twitter vaker in discussies over beleidszaken rond het voetbal. De KNVB heeft de woorden van Ostendorp aangegrepen voor een excuusmail.

"Dit is inderdaad aan de clubs. Jan Dirk heeft dit op persoonlijke titel geschreven en excuses gemaakt. Er gebeurt niets in de Keuken Kampioen Divisie zonder dat de clubs daarin gekend worden", vertelt Marc Boele namens de KNVB. Boele is directeur van de Keuken Kampioen Divisie. De mail is uitgestuurd door directeur Marianne van Leeuwen. Alle clubs uit de eerste divisie hebben de mail ontvangen. De voetbalbond stelt dat dergelijke zaken nooit worden doorgevoerd zonder overleg met de clubs. Van der Zee heeft in de media nog niet gereageerd op de ontstane commotie.

"Ik sta voor een open relatie en vooral goed samenwerken met de clubs”, aldus Van Leeuwen. "Nu ontstaat het beeld dat de KNVB zomaar iets beslist. Ik heb de clubs meteen in een mail laten weten dat dit totaal niet aan de orde is. Ik baal hier echt van. Gelukkig reageren ze begripvol." De directrice noemt het wel goed dat er wordt nagedacht over de toekomst van het voetbal. "Op het gebied van innovatie is de KNVB altijd een voorloper in de wereld geweest. In het amateurvoetbal zijn we al bezig met het uitproberen van nieuwe dingen. Natuurlijk denken we na over hoe we het voetbal ook op de langere termijn aantrekkelijk kunnen houden en welke vernieuwingen daarbij passen.”