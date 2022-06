Hahn frustreert zich een ongeluk bij eerste nederlaag Suriname

Woensdag, 8 juni 2022 om 10:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

Suriname heeft de tweede wedstrijd in de Nations League niet in winst weten om te zetten. Op bezoek bij Jamaica ging de ploeg van bondscoach Stanley Menzo met 3-1 onderuit. Yanic Wildschut zorgde halverwege de eerste helft nog wel voor de gelijkmaker, maar zag de thuisploeg vervolgens aan het langste eind trekken. Afgelopen zondag troffen beide landen elkaar ook al in het landentoernooi. Toen eindigde het in een 1-1 gelijkspel. Aanstaande zondag wordt de interlandperiode afgesloten met de uitwedstrijd tegen Mexico.

Jamaica had in de beginfase het overwicht en kwam na een kwartier spelen op voorsprong, toen Diego Biseswar een overtreding beging op Richard King en Ravel Morrison de daaropvolgende vrije trap ineens in de linkerbovenhoek schoot. De ploeg van Menzo trok de stand niet veel later gelijk. Op aangeven van Ridgeciano Haps werd Wildschut weggestuurd aan de linkerkant. De aanvaller van CSKA Sofia haalde doeltreffend uit met een schot in de verre hoek: 1-1.

Op slag van rust greep Jamaica voor de tweede keer de leiding. Na een individuele actie kreeg Junior Flemmings tot frustratie van Warner Hahn veel te veel tijd en ruimte om uit te halen. Het schot van de aanvaller was de goalie te machtig in de korte hoek: 2-1. Biseswar kreeg vervolgens de mogelijkheid om beide ploegen opnieuw op gelijke hoogte te brengen, maar schoot in kansrijke positie over. Twintig minuten voor tijd werd het duel in het slot gegooid. Na knullig balverlies van Myenty Abena kon Damion Lowe afronden: 3-1.

Opstelling Suriname: Hahn; Haps, Leerdam, Abena, Donk, Pinas; Malone, Wildschut, Jozefzoon; Kappel, Biseswar