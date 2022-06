PSV sorteert voor op vertrek Gakpo en identificeert opvolger in Portugal

Woensdag, 8 juni 2022 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:48

PSV houdt er rekening mee dat het volgend seizoen niet meer de beschikking heeft over Cody Gakpo. De aanvoerder staat in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit het buitenland en moet de Eindhovenaren veel geld opbrengen. Bij een vertrek van Gakpo is Joelson Fernandes de meest aangewezen persoon om de selectie van PSV te verstreken, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige aanvaller staat onder contract bij Sporting Portugal.

Dinsdag maakte O Jogo melding van een bod van acht miljoen euro van PSV op de buitenspeler. Die berichten worden in Eindhoven ontkracht. Portugese media stellen dat PSV de onderhandelingen reeds zou zijn gestart met een openingsbod van vijf miljoen euro. Daar zou twee of drie miljoen euro bij kunnen komen. Met dat bedrag komt PSV nog niet in de buurt van het bedrag dat is afgesproken met FC Basel, de club die Fernandes momenteel twee jaar huurt van Sporting. De Zwitsers hebben een optie tot koop, maar lijken niet door te pakken.

Fernandes werd vorig jaar zomer op huurbasis overgenomen door Basel, maar zou zich daar niet gelukkig voelen. In zijn eerste seizoen kwam hij tot achttien wedstrijden in de Zwitserse Super League, waarvan slechts twee als basisspeler. Daarin wist hij het net niet te vinden. Het lijkt erop dat Fernandes zelf wel oren heeft naar een transfer naar PSV. Naar verluidt zitten ook clubs uit Engeland en Duitsland achter de handtekening van de aanvaller aan. Het contract van de linksbuiten loopt bij Sporting nog door tot volgend jaar zomer.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV de afgelopen periode 'nogal wat aanvallende mogelijkheden voor de toekomst afgetast'. Ook Savinho zou op de radar staan van de club uit Eindhoven. De achttienjarige Braziliaan moet gehuurd worden van Manchester City, waar hij niet in aanmerking komt voor een verblijf. Savinho is door zijn huidige club Atlético Mineiro verkocht aan de City Group, waar Manchester City onder valt. Sávio, zoals zijn roepnaam luidt, zou in eerste instantie moeten gelden als versterking voor het beloftenteam, maar komt inmiddels in aanmerking voor de A-selectie van PSV.

Fernandes is afkomstig uit Guinee-Bissau, maar beschikt ook over de Portugese nationaliteit. De aanvaller is jeugdinternational van Portugal en maakte de voorbije jaren onderdeel uit van de Onder 17, Onder 19 en Onder 21. In totaal heeft hij elf interlands achter zijn naam staan. Bij Sporting Portugal maakte hij tot dusver vooral minuten in het beloftenteam. In het eerste elftal kwam hij in het seizoen 2019/20 vier keer in actie, telkens als invaller. Zijn invalbeurten bleven beperkt tot een totaal van 63 speelminuten. In Lissabon zijn ze bereid om mee te werken aan een vertrek van de flankspeler.