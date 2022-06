Clubs compleet overvallen door nieuwste plannen KNVB: ‘Bizar’

Woensdag, 8 juni 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:21

De door de KNVB naar buiten gebrachte nieuwe spelregelwijzigingen kan nog niet op veel sympathie rekenen bij clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Dinsdag maakte Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de voetbalbond, bekend vanaf het seizoen 2023/24 vijf wijzigingen te willen doorvoeren in de eerste divisie. De bond heeft goedkeuring nodig van de UEFA en de FIFA, maar stuit nu ook op weerstand van de clubs.

Voor Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur bij De Graafschap, komt de aankondiging van Van der Zee als een complete verrassing. "Is het misschien goed dat wij daar binnen de Keuken Kampioen Divisie ook iets van vinden voordat Jan Dirk van der Zee er een mening over geeft? Bizar", stelt Ostendorp op Twitter. Als het aan de KNVB ligt wordt vanaf het seizoen 2023/24 begonnen met een pilot in de Keuken Kampioen Divisie. De UEFA en FIFA moeten daar echter wel eerst hun goedkeuring over uitspreken.

De KNVB heeft vijf nieuwe regels opgesteld die uitgeprobeerd zouden moeten worden op het tweede Nederlandse niveau. Zuivere speeltijd is daar een onderdeel van. Verder wil de bond voortaan intrappen vanaf de zijlijn in plaats van ingooien, en dribbelen bij een vrije trap (de zogeheten zelfpass). De vierde regelverandering is de introductie van een tijdstraf, waarbij een speler vijf minuten naar de kant moet bij het ontvangen van een gele kaart. Tot slot pleit de KNVB voor onbeperkt wisselen.

"Het is bekend dat de UEFA en de FIFA de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan bij veranderingen, dus er zal nog behoorlijk moeten worden gelobbyd, eer de pilot in de Keuken Kampioen Divisie van start kan gaan", aldus Van der Zee. Naast weerstand van de overkoepelende voetbalbonden kan de KNVB dus nu al rekenen op weerstand van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Het is niet bekend of Ostendorp aan de hand van de aankondiging in gesprek gaat met de bond.