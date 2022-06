‘Grote paniek in De Kuip: Frank Arnesen moet vervangen worden’

Frank Arnesen dreigt de complete zomerse transferperiode thuis door te moeten brengen, zo meldt Chris Woerts in Vandaag Inside. De technisch directeur van Feyenoord heeft een bacteriële infectie in zijn knie opgelopen, die niet adequaat behandeld is en volgens Woerts 'in zijn lichaam geslagen'. "Arnesen moet vervangen worden", aldus de sportmarketeer.

"Ja, grote paniek, want Frank Arnesen heeft een bacteriële infectie", vertelt Woerts bij Vandaag Inside. "Dat was al bij de Conference League-finale in Tirana (1-0 verlies tegen AS Roma, red.). Daar had hij al een knie zo groot als een ballon. Hij is toch naar Tirana gegaan en heeft toch nog een aantal dingen gedaan. De bacterie is in zijn lichaam geslagen en hij moet tot september minimaal aan een kuur met penicilline. Hij is aan zijn huis gekluisterd. Hij gaat af en toe naar de club, maar kan weinig doen. Hij moet vervangen worden. Dat is wel een probleem voor Feyenoord, want het is de belangrijkste periode van het jaar."

Woerts heeft een vermoeden dat Feyenoord het probleem intern oplost. "Ik denk door de huisjurist Joris van Benthem samen met algemeen directeur Dennis te Kloese", aldus de marketeer. Te Kloese heeft in de Verenigde Staten en Mexico een technische achtergrond opgedaan bij respectievelijk Chivas USA en Chivas Guadalajara. In zijn laatste vier jaar in Amerika was Te Kloese echter algemeen directeur bij LA Galaxy.

Arnesen wordt in elk geval met node gemist in De Kuip. "Frank beantwoordt wel zijn telefoon en appt als een gek. Alleen kan hij fysiek nergens heen, dus dat is heel lastig voor hem in deze periode." De Deense technisch directeur maakte afgelopen seizoen grote indruk door voor lage bedragen directe versterkingen voor Feyenoord binnen te halen: Gernot Trauner, Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes zijn daarvan de beste voorbeelden. Arnesen staat deze zomer onder meer voor de taak om een vervanger te vinden voor de vertrokken spitsen Cyriel Dessers en Bryan Linssen.