Kane grijpt hulp van scheidsrechter met beide handen aan tegen Duitsland

Dinsdag, 7 juni 2022 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Engeland heeft dinsdagavond op de valreep een punt overgehouden aan zijn bezoek aan Duitsland. The White Lions leken na een van richting veranderde rake knal van Jonas Hofmann te gaan verliezen in München, maar Harry Kane bracht via een erg discutabele strafschop alsnog een punt binnen: 1-1. Duitsland (twee punten) en Engeland (één punt) schieten in Groep 3 van League A heel weinig op met het resultaat. Hongarije (drie punten) en Italië (vier) gaan aan kop.

De ploeg waarvoor Hansi Flick koos in de Allianz Arena was uit te leggen als een B-ploeg, nadat de bondscoach zaterdag tegen Italië (1-1) zijn eerste keus liet spelen. Liefst zeven wijzigingen ten opzichte van drie dagen geleden waren er bij Duitsland, met Kai Havertz in de spits in plaats van Timo Werner. Bij Engeland waren er vijf wijzigingen te tellen ten opzichte van het duel met Hongarije. Bakayo Saka en Raheem Sterling kregen als flankspelers een kans in de basis.

Harry Kane helpt Engeland op gelijke hoogte ?? Vanaf de stip schiet de spits de 1-1 binnen ????#ZiggoSport #NationsLeague #GERENG pic.twitter.com/hMm5WE6Z7R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 7, 2022

Ook Kalvin Philips mocht het proberen vanaf de aftrap, maar de middenvelder van Leeds United moest zich door een blessure al vroeg laten vervangen door Jude Bellingham. De Duitsers werden na een kwartier voor het eerst gevaarlijk via Jonas Hofmann, die Jamal Musiala net niet zag binnentikken uit zijn voorzet. Hofmann scoorde even later zelf oog in oog met Jordan Pickford, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Op slag van rust werden ook de Engelsen dreigend, toen Saka het doel met een hard schot maar net miste.

Vijf minuten na rust werd een beslissende opening gevonden door Joshua Kimmich, die met een pass vanuit het middenveld Hofmann vond. De vleugelspeler draaide zich in zijn aanname knap vrij in het strafschopgebied en schoot via het blok van John Stones met enig fortuin hard raak: 1-0. Engeland miste enorme kansen op de gelijkmaker, waarvan de grootste voor Kane, die na een goede voorzet van Jack Grealish niet wist binnen te glijden. Door een zeer ongelukkige en discutabele overtreding van Nico Schlotterbeck op Kane kon laatstgenoemde in de absolute slotfase via een penalty alsnog gelijkmaken: 1-1. Kane komt op vijftig interlandgoals, drie minder dan Engels recordhouder Wayne Rooney.