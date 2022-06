Dervisoglu en Kökçü laten zich zien bij enorme overwinning van Turkije

Dinsdag, 7 juni 2022 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Turkije heeft dinsdagavond gigantisch uitgehaald in de Nations League. De manschappen van Stefan Kunts waren veel te sterk voor Litouwen, dat liefst zes tegentreffers moest toestaan: 0-6. De glansrijke overwinning van Turkije kreeg door assists van Hilal Dervisoglu en Orkun Kökçü én een doelpunt van eerstgenoemde ook een Nederlands tintje. Turkije komt met zes punten samen met Luxemburg bovenaan in Groep 1 van League C.

De Turken degradeerden anderhalf jaar geleden naar het derde niveau in de Nations League en lijken vastberaden om snel terug te keren naar League B. Het land nam na het mislopen van het WK afscheid van topschutter Burak Yilmaz en bondscoach Kuntz kreeg de opdracht om de ploeg te verjongen. Dinsdagavond verschenen met linksback Ferdi Kadioglu en nummer 10 Halil Dervisoglu twee spelers aan de aftrap die geboren zijn in Nederland. Orkun Kökçü van Feyenoord viel in de tweede helft in voor sterspeler Hakan Çalhanoglu.

Turkije opent de switch met een doelpunt van Dogukan Sinik ?? Hoeveel gaan ze er maken vanavond? #ZiggoSport #NationsLeague #LTUTUR pic.twitter.com/nuKxKvzXMH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 7, 2022

Tegen Litouwen liet Turkije er in elk geval geen gras over groeien en stond het binnen een kwartier 0-2. Dat was te danken aan een dubbelslag van Dogukan Sinik, die pas zijn derde interland speelde. De linksbuiten van Antalyaspor dribbelde in de tweede minuut schitterend door de Litouwse defensie en rondde het met een punter beheerst af: 0-1. Sinik maakte na veertien minuten ook de 0-2 door na een fraaie steekbal van Dervisoglu de doelman simpel te omspelen.

Nog even aan het doelsaldo werken ?? Yunus Akgün en Halil Dervisoglu schieten de 5-0 en 6-0 binnen voor Turkije ??#ZiggoSport #NationsLeague #LTUTUR pic.twitter.com/jtArOVdxW9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 7, 2022

Centrumspits Serdar Dursun maakte er in de 56ste minuut 0-3 van uit een penalty, waarna Turkije er tot aan de 81ste minuut over deed om opnieuw te scoren. Wederom was het Dursun die het laatste zetje gaf, ditmaal door een lage voorzet van Mert Müldür in te tikken: 0-4. Het werd een minuut voor tijd nog mooier voor de Turken, die zagen hoe Yunus Akgun bij de tweede paal op aangeven van Kerem Aktürkoglu simpel kon binnen tikken: 0-5. Het slotakkoord was voor Dervisoglu, die weggestuurd werd door de snel handelende Kökçü. De voormalig speler van FC Twente en Sparta Rotterdam rondde het af door om de Litouwse goal heen te slalommen: 0-6.