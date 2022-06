Italië weet weer wat winnen is en pakt meteen leiding in poule des doods

Dinsdag, 7 juni 2022

Italië heeft in de A-divisie van de Nations League in eigen huis een degelijke zege geboekt op Hongarije. Nicolò Barella en Lorenzo Pellegrini verzorgden de treffers tegen Hongarije al voor rust. Na rust bracht Gianluca Mancini de spanning middels een eigen doelpunt terug, maar Italië hield de gelederen daarna gesloten: 2-1. Met de overwinning pakt de ploeg van Roberto Mancini de koppositie in Groep 3, nadat de Italianen zaterdag gelijkspeelden tegen Duitsland (1-1). De overwinning is een welkome opsteker voor Italië, nadat de Zuid-Europeanen zich eerder niet voor het WK wisten te plaatsen en vorige week de Finalissima van Argentinië verloren.

Mancini voerde ten opzichte van de wedstrijd tegen Duitsland (1-1) de nodige wijzigingen door in zijn elftal. Zo vervingen Davide Calabria en Leonardo Spinazzola respectievelijk Alessandro Florenzi en Cristiano Biraghi op de backposities en keerde Barella weer terug in de basis. Voorin was er een verrassende basisplaats ingeruimd voor de achttienjarige Wilfried Gnonto, die pas voor de tweede keer bij de selectie van Italië zat. Aan de kant van Hongarije verscheen Dominik Szoboszlai aan de aftrap. De 21-jarige middenvelder van RB Leipzig scoorde zaterdag de enige treffer in de zeer verrassend gewonnen thuiswedstrijd tegen Duitsland (1-0).

Na gemiste kansen voor Mancini en Roland Sallai was het na een halfuur spelen raak voor de Italianen. Leonardo Spinazzola werd de diepte ingestuurd en vond Barella op de rand van het strafschopgebied. De middenvelder van Internazionale aarzelde geen moment en vond met een harde uithaal de verre hoek: 1-0. De Italianen kregen kansen op de tweede treffer, maar sloegen pas op slag van rust toe. Matteo Politano had een voortreffelijke passeeractie in huis en zag zijn voorzet bij de tweede paal worden ingelopen door de volledig vrijstaande Pellegrini: 2-0.

Lang leek Italië weinig te duchten te hebben van de Hongaren, maar na een uur spelen besloot Mancini de tegenstander onbedoeld een handje te helpen. Een voorzet vanaf de rechterflank leek voor weinig gevaar te zorgen, totdat Mancini besloot om de bal met een sliding weg te werken. De verdediger raakte de bal niet vol en zag deze vervolgens achter de verraste Gianluigi Donnarumma belanden, die alleen maar kon kijken hoe de bal in het doel verdween: 2-1. Hongarije ging op zoek naar de gelijkmaker en bracht onder meer Martin Ádám en de zeventienjarige Zalán Vancsa binnen de lijnen in de hoop een tweede treffer te maken, maar wist die niet meer te maken. Aan de kant van Italië maakte Alessio Zerbin, speler van Frosinone, zijn debuut door vlak voor tijd binnen de lijnen te komen.