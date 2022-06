Hrustic (ex-Groningen) brengt Australië op 90 minuten afstand van WK-ticket

Dinsdag, 7 juni 2022 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:03

Australië heeft dinsdagavond de allerlaatste ronde bereikt in de strijd om een ticket voor het WK in Qatar. The Socceroos rekenden in het Ahmad bin Ali Stadium, een van de WK-onderkomens in Qatar, in een onderling play-offduel af met de Verenigde Arabische Emiraten: 1-2. Het winnende doelpunt kwam op naam van Ajdin Hrustic, die tussen 2016 en 2020 onder contract stond bij FC Groningen en daarna verkocht werd aan Eintracht Frankfurt. Australië kan het WK-ticket dinsdag binnenhalen in een play-offwedstrijd tegen Peru.

Voor beide landen in de Aziatische kwalificatie was de play-offwedstrijd een laatste kans om een WK-ticket te grijpen. Australië kwam in de derde ronde van de kwalificatie, die bestond uit een groepfase met zes landen, ruim tekort tegen Saudi-Arabië en Japan (die zich direct kwalificeerden). De Verenigde Arabische Emiraten zaten in de andere poule van zes en eindigden daarin met grote afstand onder Iran en Zuid-Korea.

Bij Australië verschenen met Aziz Behich (ex-PSV) en Ajdin Hrustic (ex-FC Groningen) twee voormalig Eredivisionisten in de basis, waarin doelman Matthew Ryan van Real Sociedad waarschijnlijk de meest bekende naam was. De routinier en aanvoerder van de Australische ploeg hield zijn ploeg na 35 minuten op de been met een goede redding op een gevaarlijke inzet van dichtbij van Caio Canedo. Dat was tevens de enige echt grote kans uit de eerste helft.

Acht minuten na rust nam Australië de leiding via Jackson Irvine, die simpel kon binnentikken na een lage voorzet vanaf de achterlijn van Martin Boyle: 0-1. De Emiraten kwamen binnen drie minuten terug in de wedstrijd, eveneens uit een voorzet. De bal bleef in het strafschopgebied wat gelukkig liggen voor de voeten van Canedo, die niet twijfelde en vol raak vuurde: 1-1. Vlak voor tijd stond Hrustic goed opgesteld om een afgeslagen hoekschop op te vangen. De middenvelder vuurde de bal ineens uit de lucht hard en schitterend binnen: 1-2.