Jong Oranje gaat na zeer stroef begin los tegen Gibraltar en is dicht bij EK

Dinsdag, 7 juni 2022 om 22:04 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:29

Jong Oranje heeft in eigen huis uitstekende zaken gedaan door Gibraltar met ruime cijfers opzij te zetten. Na een moeizame eerste helft waarin er tal van kansen werden gemist door met name Myron Boadu en een verrassende brilstand op het scorebord achter bleef, maakte de ploeg van Erwin van de Looi het in de tweede helft overtuigend af: 6-0. Door de overwinning is Jong Oranje nog één wedstrijd verwijderd van plaatsing voor het EK. De voorsprong op de enige overgebleven concurrent Jong Zwitserland is één punt. De beloften van het Nederlands elftal spelen komende zaterdag op bezoek bij Wales. Jong Zwitserland sluit de campagne af met een uitwedstrijd bij Jong Moldavié.

Jong Oranje trad in tegenstelling tot de wedstrijd van afgelopen vrijdag in en tegen Moldavië (0-3 winst) aan met een volledig ander basisteam. Zo maakten Denso Kasius, Jan Paul van Hecke, Elayis Tavsan, Sven Mijnans allemaal hun debuut in de basis. Kjell Scherpen, die tegen Moldavië nog negentig minuten op het veld stond, zat niet bij de selectie. De 22-jarige doelman is door Louis van Gaal bij het Nederlands elftal gehaald als vervanger voor de geblesseerd geraakte Tim Krul. Brian Brobbey was afgelopen vrijdag nog de grote man met zijn twee doelpunten, maar werd door trainer Van de Looi dit keer buiten de basis gehouden.

In een eerste helft die bolstond van de gemiste kansen aan de kant van Jong Oranje, waren er hoofdrollen weggelegd voor met name Kasius en Boadu. Nadat de eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg zich na een kwartier spelen via Tavsan aandiende, die na slordig uitverdedigen aan de kant van Moldavië de bal snoeihard op de lat werkte, volgde de kansen zich vanaf de 22ste minuut in rap tempo op voor Jong Oranje. Na gemiste kansen voor Redan en Daniël van Kaam was het Boadu die aan zet was. De spits van Monaco kreeg de uitgelezen mogelijkheid om een het openingsdoelpunt te maken, nadat de goed spelende Kasius een penalty versierde.

Boadu zag zijn slappe inzet vanaf elf meter gestopt worden door Christian Lopez. Uit de daaropvolgende corner leek de spits zijn misser goed te maken met een heerlijke omhaal, maar ook nu stond het aluminium een treffer van Jong Oranje in de weg. De 22-jarige spits kreeg daarna nog drie goede mogelijkheden, maar wist onder meer oog in oog met Lopez niet te scoren. Jong Oranje wist in de tweede helft wat het te doen stond en wist één minuut na rust de zo gewenste openingstreffer te maken. Weer was het Kasius die aan de rechterkant voor dreiging zorgde en met een piekfijne voorzet Van Kaam vond.

De middenvelder ontsnapte uit de rug van zijn tegenstander en werkte eenvoudig binnen: 1-0. De ban was gebroken en Redan bouwde de voorsprong na een uur spelen uit door een corner van Van Kaam in het doel te koppen: 2-0. Niet veel later werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid. Mitchel Bakker en Brian Brobbey, beiden ingevallen, verzorgden een mooie dubbele combinatie met elkaar, waarna Van den Berg de trekker mocht overhalen: 3-0. Direct erna miste Boadu weer een kans, maar zijn inzet verdween via de paal en de doelman alsnog in het doel: 4-0. Gibraltar was rijp voor de slacht en ook Brobbey wist zijn doelpunt na een simpele intikker nog mee te pikken: 5-0. Tavsan zorgde voor het slotakkoord door vanaf een meter of vijftien knap uit te halen: 6-0.