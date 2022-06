‘AS Roma voert moeizame gesprekken over Kluivert; drie clubs geïnteresseerd’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

OGC Nice heeft AS Roma laten weten de optie tot koop in het huurcontract van Justin Kluivert niet te zullen lichten, zo meldt Il Tempo. Volgens de Romeinse krant is de Zuid-Franse club niet bereid om veertien miljoen euro neer te tellen voor de 23-jarige vleugelspits, maar wil zeker wel praten met AS Roma over een definitieve overname voor minder dan dat bedrag.

Kluivert heeft naar verluidt door laten schemeren graag ook volgend seizoen het shirt van Nice aan te trekken, maar zit voorlopig in de wachtkamer. De voormalig Ajacied heeft zijn trainer Christophe Galtier weliswaar overtuigd van zijn meerwaarde, maar de vorig jaar afgesproken optie van veertien miljoen euro is les Aiglons dus te gortig. De onderhandelingen met AS Roma over een lager transferbedrag verlopen voorlopig moeizaam.

Volgens Il Tempo heeft Kluivert met zijn prestaties het afgelopen seizoen indruk gemaakt in de Ligue 1, want ook Olympique Marseille en AS Monaco zouden achter de tweevoudig Oranje-international aan zitten. Kluivert hoeft volgens de krant in elk geval niet te rekenen op een terugkeer naar AS Roma, omdat José Mourinho dat niet ziet zitten. Kluivert staat al sinds 2018 onder contract in de Italiaanse hoofdstad en werd in 2020 ook al een seizoen uitgeleend aan RB Leipzig. Zijn contract in Rome loopt door tot medio 2023, waardoor een definitieve transfer deze zomer zeer waarschijnlijk lijkt.

Kluivert kende een wisselvallig seizoen bij Nice, waarin hij in het begin een zware hamstringblessure opliep. Toch stond de linksbuiten als hij fit was doorgaans in de basis. In totaal kwam hij tot 6 goals en 6 assists in 31 officiële optredens, waarvan 27 keer als starter. Het is overigens de vraag of Galtier volgend seizoen nog voor de spelersgroep staat in de Zuid-Franse badplaats, omdat de coach zeer nadrukkelijk aan Paris Saint-Germain wordt gelinkt. Vincent Kompany wordt genoemd als mogelijke opvolger van Galtier in Nice.