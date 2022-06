Van Gaal trekt vergelijking tussen Bale en Oranje-uitblinker: ‘Geweldige speler’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 20:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:20

Louis van Gaal heeft dinsdag tijdens de persconferentie de vergelijking getrokken tussen Gareth Bale en Steven Bergwijn. De bondscoach kreeg van een Britse journalist de vraag of Bale zich ondertussen mag scharen tussen legendes als George Best en Eric Cantona nu hij zich met Wales heeft geplaatst voor het WK.

"Verdient Bale het om in één adem genoemd te worden met spelers als Best en Cantona? Zij hebben nooit een WK gespeeld, Bale gaat straks wel zijn eerste WK spelen", aldus de Britse journalist aan Van Gaal. "Ik heb zijn goal (de eigen goal van Andriy Yarmolenko tegen Oekraïne, red.) gezien", begint Van Gaal lachend. "Ik denk dat hij een geweldige speler is. Ik heb hem vaak zien spelen toen hij bij Tottenham Hotspur zat. Maar daarna heeft hij veel problemen gehad. Ik weet niet welke problemen, maar hij heeft veel problemen gehad."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Louis van Gaal geeft duidelijke waarschuwing af aan Jurriën Timber

Jurriën Timber is na de persconferentie van Louis van Gaal een gewaarschuwd man. Lees artikel

Bale verhuisde in 2013 van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, maar kreeg bij De Koninklijke de ene na de andere tegenslag te verwerken. Deze zomer trekt hij de deuren van het Santiago Bernabéu transfervrij achter zich dicht. "Hij heeft niet veel gespeeld, dat is ook een probleem", gaat Van Gaal verder. "Wij hebben ook een speler die niet speelt, ook bij Tottenham overigens, Bergwijn. Maar bij Oranje scoort hij, geeft hij assists, het is ongelooflijk. En hij speelt nooit. Dat is ook voetbal. Maar Bale kan wel voetballen, ik heb hem altijd bewonderd."

Van Gaal wilde weinig kwijt over de opstelling, daags voor het Nations League-duel met Wales. Wel is bekend dat Virgil van Dijk niet gaat spelen. De verdediger krijgt rust en is door Van Gaal al op vakantie gestuurd. Van Dijk is er ook tegen Polen (vrijdag) en in de return tegen Wales (dinsdag) niet bij. Zijn plek wordt ingenomen door Stefan de Vrij. Vincent Janssen is er ook niet bij. Hij is in Nederland om te herstellen van zijn jetlag. Kjell Scherpen vult de plek in van de geblesseerd uitgevallen Tim Krul. Het Nederlands elftal en Wales trappen woensdagavond om 20.45 uur af in het Cardiff City Stadium.