Louis van Gaal geeft duidelijke waarschuwing af aan Jurriën Timber

Dinsdag, 7 juni 2022 om 19:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

Louis van Gaal adviseert Jurriën Timber met klem heel goed na te denken over een mogelijke overstap naar Manchester United. De bondscoach van het Nederlands elftal laat op de persconferentie tegenover de Britse media duidelijk blijken dat de verdediger van Ajax met een toptransfer zijn eventuele plek op het WK direct in gevaar brengt. "Als hij niet speelt, dan is hij niet zo slim, denk ik. Ja, hij moet spelen", benadrukt Van Gaal.

De bondscoach spreekt in aanloop naar de Nations League-wedstrijd in Wales wel zijn vertrouwen in de kwaliteiten van de twintigjarige mandekker uit. "Ik denk dat een speler met zijn kwaliteiten kan spelen in de Premier League, dus dat is geen probleem", aldus Van Gaal, die daarna komt met een duidelijke waarschuwing. "De vraag is of hij nu al deze grote stap moet maken. Wat als hij niet in het eerste team komt? Dan is hij niet zo slim, denk ik. Hij moet spelen."

Van Gaal onderhield in zijn eigen tijd als manager van Manchester United een moeizame relatie met de Engelse pers en lijkt enigszins verrast door de vraag van Sky hoe het met zijn gezondheid gaat. "You are very nice", aldus Van Gaal, om in zijn kenmerkende gebroken Engels te vervolgen: "Ik denk niet dat dit het moment is om over mijn ziekte te spreken, maar ik kan je verzekeren dat ik kan managen, omdat deze groep geweldig is. In mijn carrière heb ik nooit eerder zo'n groep gecoacht."

Eerder raadde Van Gaal het Erik ten Hag af om bij een 'commerciële club' als Manchester United aan de slag te gaan, maar nu klinkt de bondscoach van Oranje milder. "Ik heb Ten Hag gesproken voor mijn documentaire. Er is nu een nieuw leiderschap bij de club: het was Edward Woodward en het is nu Richard Arnold... Dat kan een groot verschil maken. We zullen het moeten zien. Ten Hag heeft veel vertrouwen, so who is I... om daar wat van te zeggen?"