‘Ontwikkelingen in felle strijd om Darwin Núñez: twee clubs blijven over’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 18:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

Nu Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé duidelijkheid hebben gegeven over hun sportieve toekomst, geldt Darwin Núñez als meest begeerde aanvallende doelwit in de Europese voetbaltop. De 22-jarige spits van Benfica wordt nadrukkelijk gevolgd door tal van clubs, waarvan Manchester United en Newcastle United op dit moment de beste papieren hebben, zo meldt althans Sebas Giovanelli.

Volgens de Uruguayaanse journalist, die twee jaar geleden de primeur had over de transfer van Facundo Pellistri naar Manchester United, hebben beide clubs uit de Premier League de onderhandelingen met Benfica ook al gestart. Zowel Manchester als Newcastle heeft een bod uitgebracht, al meldt Giovanelli geen bedragen. Zijn informatie over Manchester United komt in elk geval overeen met de berichtgeving van The Mirror, die een week geleden stelde dat Erik ten Hag vol voor Jurriën Timber (Ajax) en Núñez gaat.

AHORA| @ManUtd y el @NUFC pujan por Darwin #Núñez y son los equipos que a esta hora están más cerca de fichar al atacante. #uruguayo ?????? pic.twitter.com/ZzKg4pG3rA — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 7, 2022

Volgens de Britse tabloid is minimaal 90 miljoen euro nodig om Núñez los te weken bij Benfica. De Portugese topclub wil gigantisch cashen voor zijn Uruguayaanse topscorer, mede omdat zijn vorige club Almería recht heeft op twintig procent van de transferwinst. Dat was onderdeel van de deal die twee jaar geleden tussen Benfica en de Spaanse club werd gesloten. Núñez kwam toen voor een bedrag van 22 miljoen euro naar Lissabon. Hij beleefde in zijn tweede jaar zijn absolute doorbraak en maakte met 34 goals in 41 officiële optredens grote indruk. Zes treffers daarvan maakte Núñez in zijn tien optredens dit seizoen in de Champions League.

Manchester United schaakt momenteel op drie borden tegelijk. Naast de gesprekken met Benfica over Núñez praat de Engelse grootmacht met Ajax en Barcelona over respectievelijk Timber en Frenkie de Jong, zo werd afgelopen week door diverse media bevestigd. Ajax denkt Timber met een nieuw verbeterd contract uit 'de klauwen' van Ten Hag te kunnen houden, zo berichtte De Telegraaf. United zal met Barça eenvoudiger tot een akkoord kunnen komen over De Jong, maar bij die transfer vormen de wensen van de speler juist een struikelblok: De Jong wil het liefst bij Barcelona blijven en houdt de boot voorlopig af, zo bevestigt GOAL dinsdag.