Kwakman: ‘Ik zou het verrassend vinden als hij Lyon boven United verkiest’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 18:09 • Laatste update: 18:10

FC de Rebellen speelde onlangs 'de wedstrijd van je leven' van ESPN tegen De Weide 5 en Voetbalzone was daarbij aanwezig. Presentator Mounir Boualin sprak onder meer met Kees Kwakman, Ali Boussaboun en Ruben Schaken over het transferbeleid van Feyenoord en de vervolgstap die spelers als Tyrell Malacia moeten maken. De linksback wordt door verschillende clubs uit het buitenland begeerd.

Kwakman voorziet een drukke transferzomer voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben een succesvolle Europese campagne achter de rug, waarin verschillende spelers in de etalage zijn gezet. "Ik verwacht dat Malacia, Sinisterra en Kökçü de spelers zijn waar het meest aan getrokken gaat worden", aldus Kwakman. "Senesi moeten we afwachten. Die zit nu bij de nationale ploeg van Argentinië, dat brengt ook wat met zich mee. Ik denk dat er dus wel wat gaat gebeuren. En ik denk dat dat goed is voor Feyenoord. Dan hebben ze transferinkomsten en moeten er nieuwe spelers komen."



Malacia zou in de belangstelling staan van Olympique Lyon en Manchester United. Kwakman voelt wel iets voor een samenwerking met Erik ten Hag. "Op papier zou je United zeggen, dat is een grotere club. Maar misschien heeft Lyon wel een heel goed plan met hem. Ook daar zit een Nederlandse trainer natuurlijk (Peter Bosz, red.). Dat is niet meteen de absolute top, net daaronder. Dat is ook geen slecht idee. Dat vind ik wel verrassend als hij Lyon verkiest boven United, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn."