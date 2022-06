Frustratie zit diep bij Belgen: Martínez uit kritiek op Van Gaal

Dinsdag, 7 juni 2022 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:39

Roberto Martínez heeft dinsdag tijdens de persconferentie ten onrechte kritiek geuit aan het adres van Louis van Gaal. De bondscoach van België blikte vooruit op het treffen met Polen (woensdag), maar keek ook nog even terug naar de oorwassing tegen Oranje (1-4). Martínez was van mening dat Van Gaal serieus was in zijn uitspraken dat Noa Lang de Gouden Bal meer verdiende dan Kevin De Bruyne, maar de bondscoach van Oranje zei het met een knipoog.

Van Gaal uitte na de wedstrijd van afgelopen vrijdag kritiek op het strijdplan van België en stelde dat de ploeg van Martínez te weinig druk op de bal kreeg. Die uitspraken waren voer voor de Belgische media in aanloop naar het treffen met Polen. Martínez werd dan ook geconfronteerd met de woorden van de bondscoach van het Nederlands elftal. "Met alle respect voor Van Gaal, maar hij zei ook dat Noa Lang de Gouden Bal kon winnen voor Kevin De Bruyne, dus ja. Ik antwoord niet op andere bondscoaches. Of we genoeg druk zetten? Soms wel, soms niet", was Martínez zichtbaar gepikeerd.

De uitspraken van Van Gaal over de Gouden Bal zijn echter uit zijn verband getrokken door de Spaanse coach. Van Gaal kreeg voor het duel met de Belgen een vraag van een Belgische journalist wie hij de beste speler vond binnen de selectie van België. “Wie de beste speler van de nationale ploeg van België is? Nou, voor mij is dat De Bruyne. Maar omdat hij een middenvelder is zal hij alleen niet snel de Gouden Bal winnen. Dat zijn altijd aanvallers. Dus Noa Lang heeft meer kans om die te winnen dan Kevin De Bruyne”, grapte de bondscoach.

Van Gaal had in de voorbereiding op het duel met België gezien waar de pijnpunten zaten. De bondscoach zei zijn huiswerk te hebben gedaan en liet het achteraf niet na om dat te onderstrepen. "Wij hebben België geanalyseerd en zagen dat ze veel minder druk op de bal geven dan Nederland. Dat hebben jullie toch ook gezien?", zei hij na de 1-4 zege. "Wij kunnen veel makkelijker onder die druk uit spelen en dan krijgt elke ploeg het moeilijk. De Belgen hadden er moeite mee dat we veel druk naar voren gaven."

Martínez ontkende tijdens de persconferentie dat er een negatieve sfeer rond de nationale ploeg zou hangen door de tegenvallende resultaten. België wist slechts één van de laatste vier interlands te winnen. "Iedereen doet zijn job. Ik verwacht niet dat de mensen blij zijn na deze nederlaag. Maar ik wil niet dat er vraagtekens geplaatst worden bij de instelling van de spelers. Daar ligt het echt niet aan. We waren defensief niet goed genoeg, maar iedereen is toegewijd. Wie niet alles geeft, komt niet terug. Daar is te weinig appreciatie voor. Dat is onaanvaardbaar."