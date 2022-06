Real troeft Europese elite dit keer wel af en heeft voor 100 miljoen beet

Dinsdag, 7 juni 2022 om 15:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:30

Real Madrid en AS Monaco hebben een mondeling akkoord bereikt omtrent de transfer van Aurélien Tchouaméni, meldt the Athletic. De middenvelder gaat een contract tekenen tot medio 2027 en kost meer dan honderd miljoen euro. Real troeft verschillende Europese topclubs af. Ook Paris Saint-Germain en Liverpool zagen de Fransman graag komen, maar vissen dus achter het net. Tchouaméni wenste alleen naar De Koninklijke te gaan.

Volgens the Athletic-journalist David Ornstein zit de deal in de afrondende fase. In totaal is met de transfer ruim honderd miljoen euro gemoeid. Dat bedrag is inclusief twintig miljoen euro aan prestatiebonussen. Tchouaméni had tevens de mogelijkheid om naar Paris Saint-Germain te gaan en had zelfs een aanbieding in beraad van de Franse eliteclub, maar heeft vanaf het begin zijn voorkeur uitgesproken voor Real. PSG was zelfs bereid om meer te betalen dan Real. Afgelopen weekend trok de club de stekker uit de onderhandelingen.

Real was vastberaden om zich deze keer niet in de wielen te laten rijden door PSG. De Franse grootmacht groeide onder het Qatari bewind uit tot een kwelgeest van de Madrilenen op de transfermarkt, vooral door Mbappé - die aanvankelijk ook voor Monaco uitkwam - al vijf jaar lang uit hun handen te houden. Laatstgenoemde ging op het laatste moment alsnog overstag toen PSG met een verbeterd voorstel kwam. Dat is in het geval van Tchouaméni dus niet gelukt. De middenvelder geldt als een van de kroonjuwelen van het Franse voetbal, van wie Real er afgelopen zomer al een inlijfde met Eduardo Camavinga.

Tchouaméni heeft onlangs zijn tweede seizoen als speler van Monaco afgerond en maakte daarin een meer dan uitstekende indruk. De 1,87 meter lange controleur zag dat in september bekroond worden met zijn debuut in het Franse elftal. Tchouaméni kwam als een komeet bij les Bleus en stond een maand later in de basis in de gewonnen finale van de Nations League (1-2 tegen Spanje). Ook op dit moment is hij met de Franse nationale ploeg bijeen. Het elftal van Didier Deschamps speelt komende week in het kader van de Nations League tegen Oostenrijk en Kroatië.