Icardi haalt uit na kritisch stuk: ‘Dikke knuffel namens alle gorilla‘s'

Dinsdag, 7 juni 2022 om 15:50 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:17

Mauro Icardi heeft vanaf zijn vakantieadres van zich laten horen. De 29-jarige Argentijn is met zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara op rondreis door Zuid-Afrika, wat hem op kritiek kwam te staan van La Gazzetta dello Sport. Icardi stelt op Instagram zich niks aan te trekken van de kritiek op zijn persoon en sneert naar de Italiaanse sportkrant. “Een dikke knuffel vanuit Afrika namens alle gorilla’s, die meer respect hebben.”

Icardi beleefde een teleurstellend seizoen. De voormalig speler van Internazionale kwam in dertig officiële wedstrijden in actie voor zijn club Paris Saint-Germain en was daarin goed voor vijf doelpunten. Die matige cijfers zijn ook in Italië niet onopgemerkt gebleven. La Gazzetta dello Sport besteedde een artikel aan de Argentijn. In het artikel werd openlijk getwijfeld aan de keuze van de temperamentvolle aanvaller om op vakantie te gaan na een seizoen ‘dat zeker niet uitputtend was’. “Mauro en Wanda met de gorilla's, met de giraffes, in een heteluchtballon boven de savanne, op zoek naar antelopen, jachtluipaarden, leeuwen, hyena's, nijlpaarden, zebra's en olifanten..”, zo luidde het begin van de kritiek.

“Kortom: voetbal lijkt ver weg van de gedachten van Icardi", zo ging het artikel verder. De kop van de krant sprak eveneens duidelijke taal: “Waar is Icardi gebleven? Hij leidt het droomleven, zijn carrière staat op het spel.” Het artikel is niet aan de aandacht van Icardi ontsnapt, die op zijn sociale media-kanalen een sneer uitdeelt aan het dagblad. “Ik ben in Afrika, maar volgend jaar mogen jullie mijn vakantie organiseren als jullie dat leuk vinden. Of is dit weer een bullshitverhaal, zoals ieder jaar?”, zo vraagt Icardi zich hardop af. “Mijn carrière staat op het spel? Ik sta nog twee jaar onder contract. Ik denk niet dat mijn carrière op het spel staat, zoals jullie schrijven met deze bullshit. Maak je geen zorgen. Ik ben 29 jaar en heb tweehonderd doelpunten gemaakt. Ik denk dat iedereen me wel goed genoeg kent."

De achtvoudig Argentijns international lijkt in zijn bericht aan te geven deze zomer Paris Saint-Germain niet in te willen ruilen voor een andere club. “Ik heb besloten te blijven en mezelf beschikbaar te stellen. Dank jullie wel." Icardi vindt dat het Italiaanse dagblad geen respect heeft getoond voor hem, zo blijkt uit het laatste deel van zijn bericht. “Een dikke knuffel vanuit Afrika namens alle gorilla's, leeuwen en al mijn vrienden die meer respect hebben. Zie jullie snel.” Icardi ligt nog tot medio 2024 vast in Parijs, nadat hij eerst op huurbasis in het seizoen 2019/20 overkwam van Internazionale. In zijn eerste jaren als profvoetballer droeg hij het shirt van Sampdoria.