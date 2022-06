Charmeoffensief van Totti lijkt niets uit te halen: deze week nieuwe gesprekken

Dinsdag, 7 juni 2022 om 13:17 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:26

Internazionale heeft nog altijd de beste papieren om Paulo Dybala in te lijven. De entourage van de Argentijnse aanvaller vervolgt de gesprekken deze week met de Italiaanse club, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. Van een definitief akkoord is echter nog geen sprake. Dybala staat na zijn vertrek bij Juventus in de belangstelling van veel Europese grootmachten. Transferexpert Gianluca Di Marzio meldt dat Atlético Madrid ook hengelt naar de diensten van de 28-jarige linkspoot.

Half mei werd bekend dat Dybala de deur bij Juventus na zeven seizoenen achter zich dichttrekt. De 34-voudig international speelde in totaal 293 officiële wedstrijden voor Juventus, waarin hij 115 doelpunten wist te maken en 48 assists gaf. Na zijn vertrek geniet Dybala een transfervrije status, waardoor hij op veel interesse kan rekenen. Meerdere clubs zijn de afgelopen tijd aan hem gelinkt, waar AS Roma en Inter volgens meerdere media de grootste kans hebben op het aantrekken van Dybala. Romano meldt nu dat Inter de onderhandelingen de komende dagen oppakt. Atlético Madrid houdt de situatie goed in de gaten.

Inter will have a new direct contacts with Paulo Dybala's agents this week. Talks ongoing - still waiting for full agreement with the Argentinian striker. ???? #Inter Negotiations for Dybala will continue in the coming days. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022

Vorige week meldde TyC Sports nog dat AS Roma de beste papieren had om Dybala in te lijven na inmenging van Francesco Totti. De 45-jarige Italiaan juicht een mogelijke transfer van Dybala naar AS Roma toe, zo werd eerder al bekend. Totti sprak vorige maand kort met Italiaanse media voorafgaand aan het zogeheten benefietduel ‘Integration Heroes', dat plaatsvond in het Stadio Giuseppe Meazza, de thuisbasis van Internazionale. Als het aan de Roma-icoon ligt kiest hij voor i Giallorossi. “Ik zal proberen hem te overtuigen om naar Rome te komen. Ik zou hem ook graag het shirt met rugnummer 10 geven als hij naar AS Roma komt, maar ik ben niet degene die beslist.”

Dybala heeft zich nog niks losgelaten over zijn volgende club, maar keek wel met een trots gevoel terug op zijn tijd bij Juventus. Op Instagram nam de buitenspeler afscheid van de club uit Turijn. “Bij zoveel jaar samen komen emoties. Ik dacht dat we nog meer jaren samen zouden zijn, maar het lot zet ons op verschillende paden. Ik zal nooit vergeten wat jullie voor me hebben gedaan, elke wedstrijd, bij elk doelpunt. Ik ben met jullie opgegroeid, ik heb van jullie geleerd. Ik heb hier geleefd en gedroomd. Het zijn 7 jaren vol magie geweest, met 12 trofeeën en 115 doelpunten die niemand ons meer zal afnemen, nooit.”