Spitspositie Feyenoord dunner en dunner bezet: Linssen naar Japan

Dinsdag, 7 juni 2022 om 11:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:05

Bryan Linssen vertrekt definitief naar Urawa Red Diamonds, zo meldt Voetbal International. De clubs en speler zijn eruit, al moet het laatste papierwerk nog wel gereed worden gemaakt. Daarna zal Linssen naar Japan vliegen. Na Cyriel Dessers is Linssen de tweede spits die Feyenoord verlaat. Daardoor houden de Rotterdammers voor die positie alleen de pas aangetrokken Danilo over.

De transfer van Linssen hing al enige tijd in de lucht. Begin mei meldde Voetbal International dat Urawa Red Diamonds geïnteresseerd was in de diensten van de spits annex vleugelaanvaller.

Een week later volgde RTV Rijnmond met de informatie dat Linssen wel degelijk oren had naar een overstap naar Japan en zelfs al dicht bij een persoonlijk akkoord was met zijn nieuwe club.

Linssen had nog een eenjarig contract in Rotterdam, waardoor Feyenoord een bescheiden transfersom ontvangt. De 31-jarige aanvaller speelt sinds het seizoen 2020/21 voor de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Destijds kwam Linssen transfervrij over van Vitesse. Linssen. De geboren Limburger kon in zijn eerste seizoen redelijke cijfers overleggen, met negen goals in dertig competitiewedstrijden. In zijn tweede jaar overtrof Linssen dat zelfs. Uiteindelijk eindigde de tot spits omgeturnde linkeraanvaller op 13 goals in 34 wedstrijden; in december prijkte zijn naam zelfs voor het eerst in zijn spelerscarrière bovenaan de topscorerslijst in de Eredivisie.

Toch nam Linssens productiviteit naarmate het seizoen vorderde af. De aanvaller verloor zijn plek aan Dessers, die zowel in de Eredivisie als de Conference League steeds meer op schot raakte. Zo moest Linssen vanaf de zijlijn toekijken tijdens de finale van het Europese toernooi, al mocht hij het laatste kwartier nog wel meedoen. Nu Dessers echter ook is vertrokken bij Feyenoord, houden de Rotterdammers alleen nog Danilo over, die transfervrij overkomt van Ajax. Arne Slot kan ook nog kiezen voor Róbert Bozeník, al lijkt die na een teleurstellende huurperiode bij Fortuna Düsseldorf weinig perspectief op speeltijd te hebben in De Kuip.