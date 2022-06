Bondscoach Egypte gooit olie op vuur tussen Salah en Liverpool: ‘Hij weigerde’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 11:32 • Tom Rofekamp

De spanningen tussen Mohamed Salah hebben mogelijk een nieuw hoofdstuk gekregen. De steraanvaller van Liverpool kampt al geruimde tijd met liesklachten en werd door de medische staf van the Reds gevraagd om een scan te ondergaan vóór het duel met Guinee van afgelopen zondag (1-0 winst). Salah weigerde dat te doen, vertelde de Egyptische bondscoach Ehab Galal.na afloop van het duel.

Het duel tussen Egypte en Guinee van zondag betrof het openingsduel van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Salah wilde er om die reden per se bij zijn. "Hij had een blessure, maar hij speelde er doorheen", legde Galal uit. "Hij sloeg het verzoek van Liverpool af om voor de wedstrijd een röntgenfoto te maken en zal die nu laten maken." Het is nog onduidelijk of de sterspeler van het Egyptische nationale team daarom mee kan spelen in de eerstvolgende interlands tegen Ethiopië (Afrika Cup-kwalificatie, 9 juni) en Zuid-Korea (vriendschappelijk, 14 juni).

Salah werd tijdens de FA Cup-finale tegen Chelsea (0-0, winst na strafschoppen) ook al geteisterd door de liesblessure. De topscorer van het afgelopen Premier League-seizoen moest zich na 33 minuten al noodgedwongen laten vervangen. Salah miste de laatste twee competitieduels, maar werd wel op tijd klaargestoomd voor de Champions League-finale. Ook in de met 0-1 verloren wedstrijd tegen Real Madrid maakte de 83-voudig international geen bijster frisse indruk.

De 'ongehoorzaamheid' van Salah voegt toe aan de al bestaande spanning met Liverpool. De Egyptenaar ligt al langere tijd in de clinch met de club over het verlengen van zijn medio 2023 aflopende contract. Salah liet vlak voor de Champions League-finale nog weten 'zeker' voor Liverpool te spelen komend seizoen, maar transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eind vorige week dat de aanvaller nog wel een flinke salarisverhoging verlangt.

Mo Salah situation has not changed, as of now. He doesn’t want to leave Liverpool this summer - but new contract talks are still complicated, up to the club for the next months. ?? #LFC



Liverpool will have to improve their proposal or Salah could leave on a free next year. pic.twitter.com/5EXOFXm1T0