Frenkie de Jong schrok van vernietigende keuze van Louis van Gaal

Dinsdag, 7 juni 2022 om 09:49 • Tom Rofekamp

Frenkie de Jong was flink van zijn à propos toen de voorselectie van het Nederlands elftal bekend werd gemaakt. De middenvelder van Barcelona zag dat Georginio Wijnaldum niet tot de groep namen behoorde en moest daar best even aan wennen, zo geeft hij aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Jong verwacht dat Wijnaldum echter snel weer bij de selectie zal zitten zodra hij zijn vorm hervindt.

De Jong vormde voorafgaand aan de huidige interlandperiode steevast een middenveld met Wijnaldum, vaak geflankeerd door Davy Klaassen. Dat de 86-voudig international en normaliter vice-aanvoerder er nu niet bij is, kwam wel aan bij De Jong. "Bij de bekendmaking van de voorselectie zag ik dat Gini er niet bij zat. Daar schrok ik van. Sinds ik bij het Nederlands elftal ben, is hij er ook altijd geweest. Dan is het gek als hij er opeens niet bij is."

De Jong, afgelopen vrijdag tegen België nog uitblinker tijdens de galavoorstelling tegen België (1-4 winst), heeft eenzelfde boodschap als ploeggenoten Memphis Depay en Virgil van Dijk eerder deze interlandperiode. Van Dijk gaf aan dat 'een speler met de kwaliteiten van Wijnaldum altijd in Oranje hoort', maar erkent dat de middenvelder van Paris Saint-Germain in een teleurstellende fase van zijn carrière zit. Depay durfde de keuze van Van Gaal zelfs openlijk te bekritiseren en zei 'dat hij Wijnaldum zou oproepen als hij bondscoach was'. "Dat hij er nu niet bij is, dat is de keuze van de trainer", vindt De Jong. "Daarover heb ik niks te zeggen. Als Gini gewoon zijn niveau haalt, dan denk ik dat hij weer bij Oranje zal zitten."

Wijnaldum maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Liverpool naar PSG, maar kon nooit zijn vorm bij the Reds hervinden in Parijs. De gevallen international kwam nog wel tot 38 duels over alle competities, maar moest daarin 16 keer genoegen nemen met een invalbeurt. Zeker tegen het slot van het seizoen werden de speelminuten sporadischer en sporadischer voor Wijnaldum. De middenvelder leek de sportieve teloorgang echter prima van zich af te kunnen zetten, zo bleek uit gedeelde beelden van zijn vakantie op Instagram.