Denemarken wint nadat lampen in Ernst Happelstadion eindelijk aanspringen

Dinsdag, 7 juni 2022 om 00:10 • Laatste update: 00:13

Denemarken heeft ook zijn tweede wedstrijd van poule A in de Nations League weten te winnen. De Scandinaviërs leken tegen Oostenrijk af te stevenen op een gelijkspel, maar een schitterende knal van Jens Stryger Larsen bood in de slotfase uitkomst: 1-2. Voor Ralf Rangnick is het zijn eerste nederlaag als bondscoach van Oostenrijk, nadat de trainer vrijdag zijn eerste duel glansrijk won van Kroatië (0-3). De wedstrijd begon door een stroomstoring in het Ernst Happelstadion in Wenen zo’n anderhalf uur later dan gepland. Tijdens het wachten maakten de fans in de Oostenrijkse hoofdstad sfeer met de flitsfunctie van hun mobiele telefoons.

De eerste kansen waren voor de Oostenrijkers, waarvan een grote voor spits Sasa Kalajdzic, die na enkele minuten echter teruggefloten werd vanwege buitenspel. Denemarken nam in de eerste helft, die in totaal slechts twee schoten op doel opleverde, na een klein half uur een voorsprong. Pierre-Emile Höjbjerg schoot alert binnen uit een half aangeraakte lage voorzet van voormalig Ajacied Rasmus Kristensen: 0-1. Oostenrijk kreeg na de 0-1 nog een grote kans op de gelijkmaker. Konrad Laimer vuurde een bal van dichtbij echter recht op keeper Kasper Schmeichel.

Oostenrijk bracht in de rust drie verse krachten in en na vijf minuten wisselde ook Denemarken drie keer tegelijk. Het resulteerde in kansen voor invallers van beide teams, waaronder voor Marko Arnautovic en Andreas Skov Olsen. Balverlies van Schmeichel zorgde ervoor dat Arnautovic kon breedleggen, waarna Xaver Schlager met een hard schot voor leeg doel binnen schoot: 1-1. Arnautovic ging in zijn honderdste interland nog op zoek naar een doelpunt en raakte bij een grote kans de paal. Daarna leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 84e minuut zijn het toch de Denen die 1-2 maken. Invaller Jens Stryger Larsen schoot met een schitterend afstandsschot, toch de winnende binnen voor de ploeg van Kasper Hjulmand: 1-2. Oostenrijk kwam in de slotfase nog wel dicht bij een punt via schoten van Michael Gregoritsch en ex-Ajacied Max Wöber.