Frankrijk kan niet winnen van Kroatië; verschrikkelijke aanslag Vida op Nkunku

Maandag, 6 juni 2022 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

Frankrijk heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Nations League niet kunnen winnen. De volledig gewijzigde ploeg van Didier Deschamps kon tegen Kroatië een minimale voorsprong, binnengebracht door Adrien Rabiot, niet over de streep trekken: 1-1 door een penalty van Andrej Kramaric. Opvallend was de aanslag van Domagoj Vida op de benen van Christopher Nkunku, die slechts met geel bestraft werd.

De overvolle speelkalender noopte beide bondscoaches om veel veranderingen door te voeren ten opzichte van het eerste Nations League-duel. Bij Frankrijk bleef alleen Aurélien Tchouaméni staan en verdwenen toppers als Kylian Mbappé en Karim Benzema dus naar de bank. Basisplaatsen waren er voor relatieve nieuwkomers als William Saliba, Mattéo Guendouzi en Nkunku. Bij Kroatië keerde aanvoerder Luka Modric, die tegen Oostenrijk (0-3 verlies) inviel, terug in het basiselftal.

????! ?? Domagoj Vida krijgt (slechts?) geel voor een nare overtreding op Christopher Nkunku ????#ZiggoSport #NationsLeague #CROFRA pic.twitter.com/gqRwu5sqFa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 6, 2022

In een (van twee kanten) matige eerste helft waren nauwelijks hoogtepunten. Ante Budimir kreeg namens de Kroaten in de achttiende minuut de beste kans, maar de vrije spits kreeg de bal niet achter de voet van doelman Mike Maignan geschoten. Vida kwam niet veel later weg met een krankzinnige charge op Nkunku, die de 'knipoog-Kroaat' slechts op geel kwam te staan. Nkunku zag een buitenspeldoelpunt afgekeurd worden en Moussa Diaby wist Dominik Livakovic vlak voor rust uit een lastige hoek niet te verslaan.

De ban werd zeven minuten op weg in de tweede helft alsnog gebroken door Adrien Rabiot. De middenvelder van Juventus werd gelanceerd door spits Wissam Ben Yedder en rondde die buitenkans met een geplaatst schot knap af: 0-1. Kroatië forceerde tien minuten voor tijd een penalty, toen invaller Jonathan Clauss ongelukkig in de rug liep bij Andrej Kramaric. Scheidsrechter Marco Guida floot aanvankelijk voor buitenspel in aanloop, maar na lang beraad constateerde de VAR géén buitenspel. Kramaric ging achter de bal staan, wachtte tot Maignan de hoek in ging en schoot rustig binnen: 1-1. De Kroaten joegen vol op de winst, maar Antoine Griezmann kreeg aan de overzijde de grootste kans. De invaller kreeg de bal echter niet in een vrijwel leeg doel, al was de hoek nog vrij lastig. In blessuretijd schoot de Kroatische invaller Luka Sucic uit een lastige hoek naast.