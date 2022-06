Lewandowski blijft olie op vuur gooien en voelt geen ‘emotie’ meer bij Bayern

Maandag, 6 juni 2022 om 21:59 • Laatste update: 23:10

Robert Lewandowski heeft zich verder uitgesproken over zijn vertrekwens bij Bayern München. In een podcast van het Poolse Onet Sport vertelt de 33-jarige spits dat hij wel echt zijn best heeft gedaan om eruit te komen met Bayern, maar dat hij 'meer wil meemaken in zijn leven' en 'emotie wil voelen'. De Poolse topschutter herhaalt dat zijn werkgever naar zijn zin niet genoeg meedenkt met zijn gedroomde transfer naar Barcelona.

“Iets in mij is verdwenen. Ik wil Bayern verlaten om meer emoties mee te maken in mijn leven”, vertelt Lewandowski in de Poolse podcast. Daarnaast geeft hij aan dat hij wel met de club heeft gesproken om alsnog te blijven. “Maar nu wil ik Bayern alleen maar verlaten. Ik wil meer emoties hebben in mijn leven en Bayern wil daar niet naar luisteren. Pas op het einde wilden ze een beetje luisteren."

Lewandowski is al persoonlijk akkoord met Barcelona over een driejarig dienstverband en wil ook nergens anders heen. “Er worden geen andere aanbiedingen in beraad genomen dan die van Barcelona. Ik wil gewoon weg bij Bayern, dat lijkt me duidelijk”, vervolgt Lewandowski. “Ik heb zo lang voor deze club gespeeld, daarom hoop ik dat ze meewerken aan mijn wens. Loyaliteit en respect zijn belangrijker dan werk. Het beste is om samen een oplossing te vinden”, zegt Lewandowski met hoop dat de clubleiding van de Duitsers meewerkt aan zijn transfer.

Het is niet voor het eerst dat Lewandowski uithaalt naar Bayern. “Mijn tijdperk bij de club is over”, zei Lewandowski precies een week geleden op een persconferentie van de nationale ploeg van Polen. "Ik zie geen mogelijkheid om meer voor ze te blijven spelen. Bayern is een serieuze club, maar ik wil niet meer voor ze voetballen. Een transfer is de beste oplossing." Lewa speelde in totaal 373 wedstrijden voor de club uit München, waarin hij 344 doelpunten maakte. Zijn contract loopt door tot medio 2023.