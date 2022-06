‘Barcelona meldt zich op toneel om transfer van Ángel Di María te kapen’

Maandag, 6 juni 2022 om 21:24 • Jeroen van Poppel

Alles duidde er de laatste weken op dat Ángel Di María transfervrij bij Juventus gaat tekenen, maar de 34-jarige Argentijn weigert de laatste stap in de onderhandelingen te zetten, zo melden Marca en Sky Italia. Dat heeft alles te maken met de aanzwellende interesse van Barcelona, dat serieus overweegt om de transfer van Di María te kapen.

Barcelona lijkt op zoek te moeten naar een directe vervanger van Ousmane Dembélé, die zijn aflopende contract vermoedelijk niet zal verlengen. Sport meldt maandag dat Barça de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken, maar volgens Marca houden de Catalanen nog een kleine slag om de arm, omdat 'niemand kan weten hoe het afloopt met Dembélé'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Raphinha is zeer serieus in beeld bij Barça, dat ook gesproken heeft met de 25-jarige aanvaller van Leeds United. Barcelona is door de financiële problemen en de daaraan verbonden Spaanse regelgeving voor Financial Fair Play echter niet in staat om een bod uit te brengen op Raphinha. "Niet minder dan 55 miljoen euro en géén betalingen in termijnen", zijn volgens Fabrizio Romano de keiharde eisen die Leeds aan een eventueel vertrek van zijn sterspeler verbindt. Daarmee is Raphinha voor Barcelona waarschijnlijk te duur.

De financiële problemen dwingen Barça om te kijken naar goedkopere alternatieven. De Catalanen zijn daarbij uitgekomen bij Di María, die transfervrij de deur achter zich dichttrok bij Paris Saint-Germain. Juventus dacht daarvan te profiteren en deed Di María een eenjarig contractvoorstel voor een salaris van zeven miljoen euro netto, zo meldde Romano onlangs. Een transfer leek in de maak, maar die is door de ervaren Argentijn dus in de ijskast gezet. Hij wil wachten op een mogelijk voorstel van Barcelona.